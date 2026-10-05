Sakatlık döneminde nasıl beslenilmeli?

Sporcuların en büyük kabuslarından biri olan sakatlık, antrenmanlara verilen aranın yanı sıra beslenme düzeninin de yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor. Diyetisyen Yağmur Başaran, sakatlık döneminde beslenmenin iyileşme süreci açısından önemli olduğunu belirterek, bu dönemde enerji ve protein alımının doğru şekilde planlanması gerektiğini ifade ediyor.

Sakatlık döneminde enerji dengesi neden önemli?

Yağmur Başaran, sakatlık nedeniyle hareket kısıtlaması oluştuğunda sporcunun enerji harcamasının azalabileceğini belirtiyor. Buna karşın travma, ameliyat ve benzeri durumların vücutta oksidatif stres oluşturabileceğini ve iyileşme sürecinin de ek bir enerji harcaması gerektirebileceğini ifade ediyor.

Başaran, bu nedenle sakatlık döneminde bir yandan hareket azalmasına bağlı olarak enerji harcaması düşerken diğer yandan vücudun iyileşme sürecinde ek enerjiye ihtiyaç duyabileceğine dikkat çekiyor. Bu noktada sporcunun enerji alımı ve harcamasının kişiye özel olarak takip edilmesinin önem taşıdığını söylüyor.

Protein alımına dikkat edilmeli

Sakatlık döneminde antrenmanların azalmasıyla birlikte hareketsizliğe bağlı kas kaybı görülebileceğini belirten Başaran, bu nedenle protein alımının da önem kazandığını ifade ediyor.

Başaran, mümkün olduğunca protein ihtiyacının gerçek besin kaynaklarından karşılanmasını öneriyor. Beslenmenin yeterli olmadığı veya ihtiyaç duyulduğu durumlarda ise besin desteklerinin, uzman gözetiminde değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Gerçek besinlere öncelik verilmeli

Başaran, sakatlık döneminde yalnızca protein alımına değil, beslenmenin genel kalitesine de dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle farklı renklerdeki besinlere yer verilmesinin vitamin, mineral ve antioksidan alımı açısından önemli olduğunu ifade ediyor.

Besin desteklerine geçmeden önce gerçek besinlerle yeterli ve dengeli bir beslenmenin sağlanması gerektiğini belirten Başaran, gerekli görülmesi halinde desteklerin de kişinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılabileceğini dile getiriyor.

Omega-3 desteği gündeme gelebilir

Diyetisyen Yağmur Başaran, sakatlık döneminde değerlendirilebilecek besin desteklerinden birinin de omega-3 olduğunu belirtiyor. Omega-3'ün vücudun inflamatuvar süreçleriyle ilişkili olduğunu ifade eden Başaran, bu nedenle sakatlık döneminde omega-3 alımının desteklenebileceğini söylüyor.

Başaran ayrıca, omega-3 ile esansiyel amino asitlerin birlikte kullanımını inceleyen bir çalışmada sakatlık döneminde kas kaybı açısından olumlu sonuçlar elde edildiğini aktarıyor. Bu bulgunun kendileri açısından önemli olduğunu belirten Başaran, söz konusu yaklaşımın uygun kişilerde pratikte değerlendirilebileceğini ifade ediyor.

Beslenme kişiye özel planlanmalı

Sakatlık döneminde uygulanacak beslenme programının kişiye özel olması gerektiğini vurgulayan Başaran, sporcunun enerji harcaması, hareket düzeyi ve beslenme ihtiyaçlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Başaran'a göre bu süreçte temel yaklaşım, gerçek besinlerden yeterli ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak ve gerekli görüldüğünde besin desteklerinden yararlanmak olmalı. Böylece sporcu, antrenmanlara ara verdiği dönemde de beslenme düzenini ve genel sağlığını mümkün olduğunca koruyabilir.

👉🏼"VÜCUDUNUZUN HANGİ TARAFI DAHA GÜÇLÜ" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...