İleri baş duruşu, başın omuz hizasının önüne doğru kaymasıyla ortaya çıkan yaygın bir duruş problemidir. Özellikle uzun süre bilgisayar ve telefon kullanan kişilerde görülebilir. Boyun, omuz ve sırt bölgesindeki kas dengesizlikleriyle ilişkili olabilen bu durum, zamanla boyun ağrısı ve hareket kısıtlılığına yol açabilir. Doğru egzersizlerle boyun ve üst sırt kaslarını güçlendirmek, gergin kasları esnetmek ve başın doğal hizasını desteklemek mümkündür.



İleri Baş Duruşu İçin Hangi Egzersizler Yapılabilir?

İleri baş duruşunu iyileştirmeye yönelik egzersizler, boyun kaslarını güçlendirmeye, göğüs bölgesindeki gerginliği azaltmaya ve omuzların daha dengeli konumlanmasına yardımcı olur. Düzenli uygulandığında duruş kontrolünün gelişmesini destekleyebilir.

1. Chin Tuck (Çene Geri Çekme)

İleri baş duruşunda en sık kullanılan hareketlerden biri çene geri çekme egzersizidir. Dik bir pozisyonda otur veya ayakta dur. Başını yukarı ya da aşağı eğmeden çeneni hafifçe geriye doğru çek. Başının arkasını duvara yaklaştırıyormuş gibi düşün. Bu pozisyonu 3-5 saniye koruduktan sonra gevşe. Hareketi 10 tekrar yapabilirsin.

2. Duvara Yaslanarak Duruş Egzersizi

Sırtını duvara yaslayarak ayakta dur. Başını zorlamadan geriye doğru hizala ve omuzlarını gevşet. Belinin doğal kıvrımını korurken sırtının duvara temas etmesini sağla. Bu pozisyonda 20-30 saniye kal. Hareket, vücudun doğru duruş hizasını tanımasına yardımcı olabilir.

3. Göğüs Kası Esnetme

Kapı aralığında ayakta dur ve dirseklerini yaklaşık 90 derece bükerek ön kollarını kapı kasasına yerleştir. Bir ayağını öne alarak gövdeni hafifçe ileri taşı. Göğüs bölgesinde esneme hissedene kadar pozisyonu koru. Yaklaşık 20-30 saniye bekle. Bu hareket, öne doğru kapanan omuzların neden olabileceği göğüs kası gerginliğini azaltmaya yardımcı olabilir.

4. Kürek Kemiklerini Birbirine Yaklaştırma

Dik otur veya ayakta dur. Omuzlarını kulaklarından uzak tutarak kürek kemiklerini yavaşça birbirine yaklaştır. Omuzlarını yukarı kaldırmamaya dikkat et. Bu pozisyonu 5 saniye koru ve gevşe. Hareketi 10-12 kez tekrarla. Üst sırt kaslarının güçlenmesini destekler.

5. Duvar Meleği (Wall Angel)

Sırtını duvara yasla ve kollarını dirseklerden bükerek yanlara aç. Kollarını kontrollü şekilde yukarı doğru kaydır, ardından başlangıç pozisyonuna getir. Hareket boyunca omuzlarını gevşek tut ve belini aşırı çukurlaştırma. 8-10 tekrar yap. Bu egzersiz omuz hareketliliğini ve üst sırt kontrolünü geliştirmeye yardımcı olabilir.

6. Boyun Yan Kaslarını Esnetme

Dik bir pozisyonda otur. Sağ elini başının sol tarafına yerleştirerek başını hafifçe sağ omzuna doğru yaklaştır. Omzunu yukarı kaldırmadan 15-20 saniye bekle. Diğer taraf için de aynı hareketi uygula. Esneme sırasında başını zorla çekme veya boynuna baskı uygulama.

İleri Baş Duruşunda Egzersiz Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

İleri baş duruşunu düzeltmek için egzersizleri hızlı ve kontrolsüz şekilde yapmak yerine doğru teknikle uygulamak önemlidir. Özellikle boyun bölgesinde hassasiyet bulunan kişilerin hareketleri kendi fiziksel durumlarına göre uyarlaması gerekir.

- Hareketleri ağrı sınırını aşmadan ve yavaşça uygula.

- Çeneyi geriye çekerken başını aşağı eğme.

- Omuzlarını sürekli yukarıda tutmaktan kaçın.

- Uzun süre aynı pozisyonda oturmamaya çalış.

- Bilgisayar ekranını göz hizasına yakın konumlandır.

- Telefon kullanırken başını sürekli öne eğmek yerine cihazı göz hizasına yaklaştır.

- Egzersiz sırasında ağrı, uyuşma veya baş dönmesi oluşursa hareketi bırak.

İleri baş duruşuna eşlik eden belirgin boyun ağrısı, kola yayılan ağrı, uyuşma veya güç kaybı varsa egzersiz programına başlamadan önce fizyoterapist ya da hekim değerlendirmesi alınmalıdır.

İleri Baş Duruşu Ne Kadar Sürede Düzelir?

İleri baş duruşunun iyileşme süresi kişiden kişiye değişir. Duruş bozukluğunun derecesi, kas gücü, günlük alışkanlıklar ve egzersizlerin düzenli uygulanması bu süreci etkiler. Bazı kişiler birkaç hafta içinde duruş kontrolünde gelişme fark edebilirken daha belirgin değişiklikler için birkaç aylık çalışma gerekebilir.

Egzersizlerin yanı sıra günlük yaşamda doğru oturma, ayakta durma ve ekran kullanma alışkanlıkları kazanmak da önemlidir. Amaç yalnızca başı geriye çekmek değil, boyun, omuz ve sırt bölgesinin dengeli çalışmasını sağlamaktır.

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