Dik Duruş İçin Egzersiz Önerileri

Neden Dik Durmak Önemlidir?

Sırt ve Boyun Ağrılarını Azaltır: Doğru duruş, omurgadaki baskıyı azaltarak ağrıları hafifletir.

Kendine Güveninizi Artırır: Dik duruş, daha enerjik ve kendine güvenen bir görünüm sağlar.

İç Organların Sağlıklı Çalışmasını Destekler: Doğru duruş, iç organların daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

Enerji Seviyenizi Yükseltir: Dik duruş, solunumunuzu kolaylaştırarak daha fazla enerji hissetmenizi sağlar.

Evde Yapılabilecek Dik Duruş Egzersizleri

1. Kol Esnetme Hareketi:

Ayakta dik durun.

Bir kolunuzu başınızın arkasına getirip diğer kolunuzla dirseğinizi tutun.

Kolunuzu yavaşça gererek esnetin.

Her iki kol için de tekrarlayın.

2. Köprü Egzersizi:

Sırt üstü uzanın, dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı yere düz olarak koyun.

Kalçanızı yukarıya doğru kaldırıp bir köprü oluşturun.

Bu pozisyonda birkaç saniye bekleyin ve tekrarlayın.

3. W & Y Egzersizi:

Ayakta dik durun.

Kollarınızı dirseklerden bükerek V şeklinde bir pozisyon alın.

Kollarınızı yavaşça yana açarak Y şeklinde bir pozisyon alın.

Bu hareketi tekrarlayın.

4. Yoga Sırt Destek Egzersizi:

Mat üzerinde oturun, bacaklarınızı uzatın ve ellerinizi kalçanızın altına yerleştirin.

Sırtınızı dik tutarak yukarı doğru uzanın.

Bu pozisyonda birkaç saniye bekleyin.

5. Dinlenme ve Beli Rahatlatma Hareketi:

Dizlerinizi bükerek oturun, alnınızı yere koyun ve kollarınızı öne doğru uzatın.

Bu pozisyonda birkaç dakika dinlenin.

6. Sırt Egzersizi:

Sırt üstü uzanın, bir bacağınızı dizden bükerek ellerinizle tutun ve göğsünüze doğru çekin.

Diğer bacak için de tekrarlayın.

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