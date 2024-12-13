Dik Duruş İçin Egzersiz Önerileri

Neden Dik Durmak Önemlidir?
Sırt ve Boyun Ağrılarını Azaltır: Doğru duruş, omurgadaki baskıyı azaltarak ağrıları hafifletir.
Kendine Güveninizi Artırır: Dik duruş, daha enerjik ve kendine güvenen bir görünüm sağlar.
İç Organların Sağlıklı Çalışmasını Destekler: Doğru duruş, iç organların daha iyi çalışmasına yardımcı olur.
Enerji Seviyenizi Yükseltir: Dik duruş, solunumunuzu kolaylaştırarak daha fazla enerji hissetmenizi sağlar.
Evde Yapılabilecek Dik Duruş Egzersizleri
1. Kol Esnetme Hareketi:
Ayakta dik durun.
Bir kolunuzu başınızın arkasına getirip diğer kolunuzla dirseğinizi tutun.
Kolunuzu yavaşça gererek esnetin.
Her iki kol için de tekrarlayın.
2. Köprü Egzersizi:
Sırt üstü uzanın, dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı yere düz olarak koyun.
Kalçanızı yukarıya doğru kaldırıp bir köprü oluşturun.
Bu pozisyonda birkaç saniye bekleyin ve tekrarlayın.
3. W & Y Egzersizi:
Ayakta dik durun.
Kollarınızı dirseklerden bükerek V şeklinde bir pozisyon alın.
Kollarınızı yavaşça yana açarak Y şeklinde bir pozisyon alın.
Bu hareketi tekrarlayın.
4. Yoga Sırt Destek Egzersizi:
Mat üzerinde oturun, bacaklarınızı uzatın ve ellerinizi kalçanızın altına yerleştirin.
Sırtınızı dik tutarak yukarı doğru uzanın.
Bu pozisyonda birkaç saniye bekleyin.
5. Dinlenme ve Beli Rahatlatma Hareketi:
Dizlerinizi bükerek oturun, alnınızı yere koyun ve kollarınızı öne doğru uzatın.
Bu pozisyonda birkaç dakika dinlenin.
6. Sırt Egzersizi:
Sırt üstü uzanın, bir bacağınızı dizden bükerek ellerinizle tutun ve göğsünüze doğru çekin.
Diğer bacak için de tekrarlayın.
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