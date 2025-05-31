Duruş bozukluklarına özel evde dengeleyici egzersizler

Modern yaşamın kaçınılmaz getirisi olan uzun süreli oturma, ekran başında eğilerek çalışma ve hareketsizlik, duruş bozukluklarını giderek yaygınlaştırıyor. Öne düşen omuzlar, kambur sırt, başın ileriye kayması gibi postüral sorunlar; sadece estetik değil, aynı zamanda ağrı, nefes darlığı ve enerji düşüklüğü gibi fiziksel sonuçlara da neden olabilir.

Neyse ki duruş bozukluklarını iyileştirmek için evde yapabileceğiniz basit ama etkili dengeleyici egzersizler var. Düzenli uygulandığında bu egzersizler, beden farkındalığını artırır, kas dengesizliklerini düzeltir ve doğru postürü yeniden kazanmanıza yardımcı olur.

1. Wall Angels (Duvar Melekleri)

Hedef: Omuz hizalama, sırt kaslarını güçlendirme

Sırtınızı duvara yaslayın, bel boşluğunu kapatmadan omuzlarınızı duvara dayayın.

Kollarınızı "cactus" pozuna getirip yukarı-aşağı kaydırın.

✅ 2 set x 10 tekrar

2. Chin Tuck (Çene Geri Çekme)

Hedef: Başın öne kaymasını düzeltme

Düz bir zeminde oturun veya ayakta durun.

Çenenizi geriye, sanki enseyi uzatıyormuş gibi hafifçe çekin.

✅ 3 set x 10 tekrar

3. Cat-Cow (Kedi-İnek Pozu)

Hedef: Omurga mobilitesini artırma

Eller ve dizler üzerinde pozisyon alın.

Nefesle omurgayı yuvarlayıp, nefesle düzleştirin.

✅ 2 dakika boyunca yavaş hareketle tekrar

4. Child's Pose + Side Stretch

Hedef: Bel ve sırt kaslarını rahatlatma

Dizler açık, kollar önde yere doğru uzanın.

30 saniye sağ, 30 saniye sol yana doğru esneyin.

✅ 2 set

5. Plank (Destekli veya tam)

Hedef: Core (karın-sırt) dengesini güçlendirme

20–30 saniye duruş, karın kasları aktif

✅ 2–3 set

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