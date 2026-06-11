Omuzlar neden öne düşer?

Omuzların öne düşmesi genellikle uzun süreli kötü duruş alışkanlıkları, göğüs kaslarının gerginliği ve sırt kaslarının zayıflığı ile ilişkilidir. Özellikle masa başında çalışan kişilerde bu durum sık görülebilir.

Omuzların öne düşmesini önlemek için neler yapılabilir?



1. Göğüs kaslarını esnetin

Gergin göğüs kasları omuzları öne çekebilir. Düzenli esneme çalışmaları hareket açıklığını korumaya yardımcı olabilir.

2. Sırt kaslarını güçlendirin

Kürek kemiklerini geriye çeken kasların güçlendirilmesi duruşu destekleyebilir. Row, face pull ve benzeri çekiş hareketleri bu açıdan faydalı olabilir.

3. Masa başı alışkanlıklarını gözden geçirin

Bilgisayar ekranının yüksekliği, oturma pozisyonu ve çalışma süresi postürü etkileyebilir. Gün içinde sık sık pozisyon değiştirmek faydalı olabilir.

4. Mobilite çalışmaları yapın

Omuz ve sırt bölgesine yönelik mobilite egzersizleri hareket kalitesini artırabilir ve duruşun korunmasına katkı sağlayabilir.

Düzenli hareket önemlidir

Gün boyunca aynı pozisyonda kalmak yerine kısa yürüyüşler yapmak, esneme molaları vermek ve fiziksel aktiviteyi artırmak postür sağlığını destekleyebilir.

👉🏼"HAFTADA 2 GÜN SPOR YAPMAK YETERLİ Mİ?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...