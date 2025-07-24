Esnekliği artıran günlük 10 dakikalık germe rutini

Esnek bir vücut sadece sporcular için değil, herkes için önemli. Günlük kısa germe egzersizleri eklem hareketliliğini artırır, kas gerginliğini azaltır ve sakatlanma riskini düşürür. İşte sadece 10 dakikada uygulayabileceğin, esnekliği artıran germe rutini:

1. Boyun esnetme (1 dakika)

Başını yavaşça sağa, sola, öne ve geriye eğerek boyun kaslarını rahatlat.

2. Omuz dairesel hareketleri (1 dakika)

Omuzlarını öne ve geriye dairesel şekilde çevirerek gerginliği azalt.

3. Göğüs açma (1 dakika)

Kollarını arkada birleştirip göğsünü ileri doğru iterek göğüs kaslarını esnet.

4. Yan esneme (1 dakika)

Kollarını yukarı kaldır, vücudunu sağa ve sola doğru yavaşça eğ. Bel ve yan karın kasları için etkili.

5. Hamstring esnetme (2 dakika)

Ayakta veya oturarak bacak arkalarını ger. Esnekliği artırmanın en önemli adımlarından biridir.

6. Kalça açıcı (2 dakika)

Lunge pozisyonuna geç, öndeki bacağı 90 derece bük ve kalça kaslarını esnet.

7. Bel ve sırt esnetme (2 dakika)

Diz üstü pozisyonda kollarını öne uzatarak "çocuk pozu" yap. Bu hareket omurgayı rahatlatır.

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