Ofis molalarında yapılabilecek kısa egzersizler

Masa başında uzun süre oturmak, zamanla duruş bozukluklarına, boyun-sırt ağrılarına ve odak kaybına neden olabilir. Oysa sadece birkaç dakikalık kısa egzersizlerle hem bedeninizi rahatlatabilir hem de zihinsel olarak yenilenebilirsiniz. İşte ofis ortamına uygun, ekipman gerektirmeyen ve kolayca uygulanabilen egzersizler:
🪑 1. Oturarak Omuz Gerginliğini Azaltın
Sandalyenizde dik oturun.
Omuzlarınızı kulaklarınıza doğru kaldırın, birkaç saniye tutun.
Nefes vererek omuzlarınızı bırakın. 8-10 tekrar yapın.
🌀 2. Boyun ve Baş Hareketleri
Başınızı yavaşça sağa ve sola çevirin.
Ardından sağ ve sol omzunuza doğru eğin.
Hareketi yavaş ve kontrollü yapın; gerginlik azalsın, kan dolaş��mı artsın.
🤸 3. Sandalye Arkasında Esneme
Sandalyeden kalkın, ellerinizi sandalyenin arkasına koyun.
Göğsünüzü ileri doğru uzatırken sırtınızı düz tutun.
Derin nefes alıp vererek 20-30 saniye esneyin.
🦵 4. Oturarak Diz Kaldırma
Sandalyede otururken bir dizinizi göğsünüze doğru kaldırın.
Karın kaslarınızı sıkın, sonra yavaşça indirin.
Her bacak için 10 tekrar yapın.
🧘 5. Nefesle Zihni Yenile
Gözlerinizi kapatın, 1 dakikalığına sadece nefesinize odaklanın.
4 saniye nefes alın, 4 saniye tutun, 4 saniye verin.
Zihniniz tazelensin, stresiniz azalsın.
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