🏃Spor sonrası soğuma hareketleri

Antrenmanı tamamladın ve ter içindesin. Peki şimdi ne olacak? Hemen durmak mı, yoksa birkaç esneme mi? Spor sonrası yapılan soğuma hareketleri, hem kas sağlığını korur hem de toparlanma sürecini hızlandırır. Vücudunu dinlemeyi öğren, soğuma rutinini atlama!

İçerik – Soğuma hareketleri listesi:

1. Yürüyüş (3–5 dakika)

Egzersizden sonra tempoyu yavaşlatarak 3–5 dakika yürümek, kalp atış hızını ve kan basıncını dengeler.

2. Kalça fleksör esnetmesi

Dizlerini yere koyarak öndeki bacağı 90 derece öne uzat, kalça kaslarını nazikçe esnet. Özellikle koşu sonrası etkilidir.

3. Hamstring esnetmesi

Ayakta ya da oturarak bacak arkalarını esnet. Bu hareket, koşu ve ağırlık sonrası kas gerginliğini azaltır.

4. Göğüs açıcı esneme

Kollarını sırtında birleştirerek göğüs kafesini aç. Özellikle üst vücut antrenmanları sonrası önemlidir.

5. Omuz ve kol germe

Kolları çapraz şekilde gövdeye doğru çekerek omuzları esnet. Dirsek arkası triceps esnemesiyle kombine edebilirsin.

6. Derin nefes ve hafif meditasyon (2–3 dakika)

Birkaç dakikalık kontrollü nefes ve kısa bir farkındalık meditasyonu, sinir sistemini sakinleştirir ve vücuda toparlanma mesajı gönderir.

👉🏼 "SPOR SONRASI SOĞUMA HAREKETLERİ" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...