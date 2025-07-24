Stresi azaltan 5 basit alışkanlık: Günde sadece 15 dakikada daha sakin bir zihin

Günümüzün en büyük sorunlarından biri: sürekli stres. Ancak stresi azaltmak için saatlerce meditasyon yapmak ya da uzun tatillere çıkmak şart değil. İşte günde sadece 15 dakikada uygulayabileceğin, stresi azaltan 5 basit alışkanlık:

1. Derin nefes molası (3 dakika)

4-7-8 nefes tekniğiyle 4 saniye nefes al, 7 saniye tut, 8 saniyede ver. Sinir sistemini hızlıca sakinleştirir.

2. Günl��k tutma (3 dakika)

Kafandaki düşünceleri yazıya dök. Duygularını ifade etmek, zihni boşaltmanın en etkili yollarından biridir.

3. Doğada kısa yürüyüş (5 dakika)

Yeşillikler arasında kısa bir yürüyüş bile stres hormonlarını azaltır, odaklanmayı artırır.

4. Müzikle gevşeme (2 dakika)

Sakin melodiler ya da doğa sesleri dinlemek, kalp atışlarını düzenler.

5. Şükran listesi hazırlama (2 dakika)

Günün sonunda minnettar olduğun 3 şeyi yaz. Pozitif psikolojinin en basit ama güçlü uygulamalarındandır.

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