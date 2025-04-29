Bu 3 egzersiz ile sinir sistemini dengele!

1. 🧘‍♀️ Vagus Siniri Aktivasyonu için Derin Diyafram Nefesi

Nasıl Yapılır?

Rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın.

Bir elinizi karnınıza, diğerini göğsünüze koyun.

Burnunuzdan derin bir nefes alın (4 saniye) – karnınız şişmeli.

Ağzınızdan yavaşça verin (6-8 saniye) – nefesi boşaltırken vücudu gevşetin.

Bu döngüyü 5-10 dakika tekrarlayın.

🧠 Vagus sinirini aktive ederek stres tepkisini azaltır, kalp ritmini yavaşlatır ve zihni sakinleştirir.

2. 🐱 Kedi-İnek Pozu (Cat-Cow Stretch – Yoga Hareketi)

Nasıl Yapılır?

Dört ayak pozisyonuna gelin (eller omuz hizasında, dizler kalça hizasında).

Nefes alırken başınızı yukarı kaldırın, sırtınızı çukurlaştırın (İnek Pozu).

Nefes verirken çenenizi göğsünüze çekin, sırtınızı yuvarlayın (Kedi Pozu).

1-2 dakika boyunca bu akışı nefesle senkronize ederek tekrarlayın.

🧠 Omurga ve sinir sistemi boyunca hareket sağlayarak sinir sistemine nazik bir uyarım yapar, gevşemeyi destekler.

3. 🦶 Ayak Topuğuna Vurma (Body Tapping veya Grounding)

Nasıl Yapılır?

Ayakta durun ve bir ayağınızı hafifçe yerden kaldırarak topukla yere vurun.

Bunu her iki ayakta da 30 saniye boyunca uygulayın.

Ardından ellerinizle bacaklarınıza, karnınıza, göğsünüze ve kollarınıza nazikçe vurarak vücudu uyandırın.

🧠 Sinir sistemine fiziksel uyarı vererek vücudun "şu anda ve burada" olduğunu hissetmesine yardımcı olur; özellikle disosiyasyon ve anksiyete durumlarında etkilidir.