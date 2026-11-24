Rafine şekersiz kahvaltılık tarifler nelerdir?

Kahvaltıda tatlı lezzetlerden vazgeçmeden daha dengeli beslenmek mümkün. Rafine şeker içermeyen tariflerde muz, hurma, elma ve kuru meyveler gibi doğal tatlılık sağlayan besinlerden yararlanılabilir. Yulaf, süt, yoğurt, yumurta ve kuruyemişlerle hazırlanan kahvaltılıklar hem besleyici hem de doyurucu alternatifler sunar.

İşte güne lezzetli bir başlangıç yapmanızı sağlayacak 5 rafine şekersiz kahvaltılık tarif!



1. Muzlu yulaf pankek

Malzemeler

- 1 adet olgun muz

- 1 adet yumurta

- 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

- Yarım çay bardağı süt

- 1 çay kaşığı tarçın

- Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Hazırlanışı:

Muzu çatalla ezin ve yumurta ile karıştırın. Yulaf, süt, tarçın ve kabartma tozunu ekleyerek homojen bir karışım elde edin. Yapışmaz tavada küçük pankekler halinde, iki tarafı da pişene kadar hazırlayın. Üzerine taze meyve ve ceviz ekleyerek servis edebilirsiniz.

2. Hurmalı fıstık ezmeli tost

Malzemeler

- 2 dilim tam buğday ekmeği

- 1 yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesi

- 2 adet hurma

- Yarım muz

- Bir tutam tarçın

Hazırlanışı:

Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp küçük parçalara doğrayın. Ekmek dilimlerinin üzerine fıstık ezmesi sürün. Muz dilimlerini ve hurmaları ekleyerek tarçın serpin. Diğer ekmek dilimiyle kapatıp tost makinesinde kızartın.

3. Elmalı tarçınlı kahvaltı kasesi

Malzemeler

- 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

- 4 yemek kaşığı yoğurt

- 1 küçük elma

- 2 tam ceviz

- 1 çay kaşığı tarçın

- 1 yemek kaşığı chia tohumu

Hazırlanışı:

Yulaf ve yoğurdu bir kasede karıştırın. Elmayı küçük küpler halinde doğrayarak üzerine ekleyin. Ceviz, chia tohumu ve tarçınla tamamlayın. Daha yumuşak bir kıvam için buzdolabında 15-20 dakika bekletebilirsiniz.

4. Fırında muzlu yulaf bar

Malzemeler

- 2 adet olgun muz

- 1 su bardağı yulaf ezmesi

- 2 yemek kaşığı fındık

- 1 yemek kaşığı tahin

- 1 çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı:

Muzları ezerek püre haline getirin. Yulaf, doğranmış fındık, tahin ve tarçını ekleyerek karıştırın. Karışımı yağlı kağıt serilmiş küçük bir fırın kabına yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek tüketin.

5. Çilekli chia puding

Malzemeler

- 1 su bardağı süt

- 2 yemek kaşığı chia tohumu

- 4-5 adet çilek

- Yarım muz

- 2 yemek kaşığı yoğurt

Hazırlanışı:

Süt ve chia tohumlarını karıştırarak buzdolabında en az 2 saat bekletin. Kıvam alan karışıma yoğurt ekleyin. Çilek ve muzları dilimleyerek üzerine yerleştirin. Soğuk olarak servis edin.

Rafine şekersiz kahvaltılıklar hazırlarken nelere dikkat edilmeli?

Rafine şekersiz tariflerde kullanılan her besinin sınırsız tüketilebileceği düşünülmemelidir. Bal, pekmez, hurma ve kuru meyveler de doğal şeker içerir. Bu nedenle porsiyon miktarına dikkat etmek önemlidir.

Kahvaltının daha dengeli olması için tariflere protein kaynakları, lifli besinler ve sağlıklı yağlar eklenebilir. Yumurta, yoğurt, süt, ceviz, badem ve chia tohumu bu açıdan değerlendirilebilecek seçenekler arasındadır.

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