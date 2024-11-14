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Egzersiz Yapanlar İçin Beslenme Rehberi

Egzersiz yapmak, sağlıklı bir yaşam için oldukça önemlidir. Ancak egzersizin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için doğru beslenmek de bir o kadar önemlidir. Peki, egzersiz yapan kişiler nasıl beslenmeli?

Evde Spor Haberleri 14 Kasım 2024 16:07 Güncellenme: 14 Kasım 2024 Perşembe 16:07
Egzersiz Yapanlar İçin Beslenme Rehberi

Neden Egzersiz Yapanlar Farklı Beslenmeli?

Enerji ihtiyacı: Egzersiz, vücudun enerji harcamasını artırır. Bu nedenle, enerji depolarını yenilemek için beslenmeye daha fazla özen göstermek gerekir.
Kas gelişimi: Egzersiz, kasların gelişimi için gerekli olan protein ihtiyacını artırır.
Performans artışı: Doğru beslenme, antrenman performansını artırır ve daha hızlı iyileşmeyi sağlar.
Sakatlanma riskini azaltır: Beslenme eksiklikleri, sakatlanma riskini artırabilir.

Egzersiz Yapanlar İçin Beslenme İlkeleri

Karbonhidratlar: Vücudun ana enerji kaynağıdır. Tam tahıllar, meyve, sebze gibi kompleks karbonhidratlar tercih edilmelidir.
Proteinler: Kasların onarımı ve büyümesi için gereklidir. Et, tavuk, balık, süt ürünleri, yumurta, kuruyemişler ve baklagiller gibi protein kaynakları düzenli olarak tüketilmelidir.
Yağlar: Sağlıklı yağlar (zeytinyağı, avokado, kuruyemişler) enerji verir ve vitamin emilimini sağlar.
Su: Vücudun susuz kalması performansı düşürür. Bol su tüketilmelidir.
Vitamin ve mineraller: Özellikle B vitamini, demir ve kalsiyum gibi mineraller, enerji üretimi ve kemik sağlığı için önemlidir.

Egzersiz Öncesi, Sırası ve Sonrası Beslenme

Egzersiz Öncesi:

Antrenmandan 1-2 saat önce karbonhidrat ve protein içeren bir öğün tüketmek enerji verir.
Hafif bir atıştırmalık (meyve, yoğurt) da yeterli olabilir.

Egzersiz Sırası:

Kısa süreli antrenmanlarda suya ihtiyaç duyulabilir.
Uzun süreli antrenmanlarda sporcu içecekleri veya enerji barları tüketilebilir.

Egzersiz Sonrası:

Antrenmandan hemen sonra protein ve karbonhidrat içeren bir öğün tüketmek kasların onarılmasına ve enerji depolarının yenilenmesine yardımcı olur.

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