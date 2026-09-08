Evde havlu kullanarak yapılabilecek egzersizler

Evde egzersiz yaparken ekipman eksikliği, antrenman yapmanın önünde bir engel olmak zorunda değildir. Havlu gibi günlük yaşamda kullanılan basit bir eşya, bazı egzersizlerde kaydırıcı yüzey veya direnç sağlayan bir araç olarak kullanılabilir.

Özellikle zeminde kaydırma hareketleriyle yapılan egzersizler; bacak, kalça ve core bölgesini çalıştırmaya yardımcı olabilir. Üst vücut için ise havlu, kontrollü direnç oluşturmak amacıyla kullanılabilir.

Havlu ile squat

Havluyu iki elinizle tutarak kollarınızı öne doğru uzatın ve kontrollü şekilde squat pozisyonuna inin. Ardından topuklardan güç alarak başlangıç pozisyonuna dönün.

Bu hareket sırasında havlu, kolların pozisyonunu korumaya yardımcı olurken squat hareketiyle bacak ve kalça kasları çalıştırılır.

Havlu ile hamstring curl

Sırt üstü uzanın ve dizlerinizi bükerek ayak tabanlarınızı havlunun üzerine yerleştirin. Kalçanızı hafifçe yukarı kaldırdıktan sonra ayaklarınızı kontrollü şekilde ileri doğru kaydırın ve tekrar kendinize çekin.

Bu hareket özellikle arka bacak ve kalça bölgesini çalıştırırken core kaslarının da devreye girmesini gerektirir.

Havlu ile mountain climber

Havluyu ayaklarınızın altına yerleştirerek plank pozisyonu alın. Bir ayağınızı kontrollü şekilde gövdenize doğru çekip tekrar geriye kaydırın. Ardından diğer bacakla aynı hareketi uygulayın.

Hareketi hızlandırmadan önce plank pozisyonunu koruyabildiğinizden emin olun.

Havlu ile diz çekme

Havlu üzerinde ayaklarınızı kaydırarak plank pozisyonundan bir dizinizi göğsünüze doğru çekin. Bacağınızı tekrar geriye uzatıp diğer dizle hareketi tekrarlayın.

Bu egzersiz karın ve kalça çevresindeki kasların yanı sıra omuz ve kol bölgesinin de stabilizasyonunu gerektirir.

Havlu ile yana bacak kaydırma

Ayakta durarak bir ayağınızı havlunun üzerine yerleştirin. Ağırlığınızı diğer bacağınızda tutarken havlunun üzerindeki ayağı yana doğru kontrollü şekilde kaydırın. Ardından başlangıç pozisyonuna dönün.

Hareket, özellikle kalça çevresindeki kasların çalışmasına ve bacak kontrolünün geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Havlu ile omuz ve sırt egzersizi

Havluyu iki elinizle geniş bir tutuşla kavrayın. Kollarınızı başınızın üzerinde veya önünde tutarak kontrollü şekilde açıp kapatın. Hareket sırasında omuzları zorlamamaya ve dirsekleri gereğinden fazla kilitlememeye dikkat edin.

Bu hareket omuz çevresindeki hareketliliği destekleyen basit bir alternatif olarak kullanılabilir.

Havlu ile göğüs ve kol çalışması

Havluyu iki elinizle göğüs hizasında tutup iki yana doğru çekmeye çalışın. Havlu hareket etmeyecek olsa da ellerinizle uyguladığınız karşı kuvvet sayesinde üst vücut kaslarını aktif hale getirebilirsiniz.

Burada amaç havluyu gerçekten germek değil, kontrollü bir izometrik kasılma oluşturmaktır.

Havlu egzersizlerinde nelere dikkat edilmeli?

Havlu ile yapılan egzersizlerde zeminin uygun olması önemlidir. Kaydırma hareketleri için havlu ile zemin arasındaki sürtünmenin hareketi güvenli şekilde yapmaya izin verdiğinden emin olun.

Egzersizlere düşük tempoda başlayın ve hareketleri kontrol edebildiğinizden emin olduktan sonra zorluğu artırın. Özellikle kaydırma egzersizlerinde ani hareketlerden kaçının.

Ağrı oluşması durumunda hareketi sürdürmek yerine egzersizi bırakmak ve gerekirse uzman görüşü almak gerekir.

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