Evde spor yaparken motivasyonu yüksek tutmanın yolları

1. 🗓 Net ve Ulaşılabilir Hedefler Belirleyin

"Daha fit olayım" demek yerine, "Haftada 3 gün, 20 dakika egzersiz yapacağım" gibi somut hedefler koyun.

Küçük hedefleri başarmak, özgüveninizi artırır ve devam etmenizi kolaylaştırır.

2. 📅 Sabit Bir Spor Rutini Oluşturun

Egzersizi günlük programınızın bir parçası haline getirin.

Mümkünse aynı saatlerde spor yaparak bedeninizi alışkanlığa alıştırın (örneğin sabah kalkınca ya da akşam işten sonra).

3. 🎯 İlerlemenizi Görselleştirin

Haftalık egzersiz takvimi oluşturun, her yapılan günün üstünü çizin.

İlerlemenizi not almak, motivasyonu artırır ve gelişiminizi görmenizi sağlar.