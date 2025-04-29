Evde spor yaparken motivasyonu yüksek tutmanın yolları

1. 🗓 Net ve Ulaşılabilir Hedefler Belirleyin
"Daha fit olayım" demek yerine, "Haftada 3 gün, 20 dakika egzersiz yapacağım" gibi somut hedefler koyun.
Küçük hedefleri başarmak, özgüveninizi artırır ve devam etmenizi kolaylaştırır.
2. 📅 Sabit Bir Spor Rutini Oluşturun
Egzersizi günlük programınızın bir parçası haline getirin.
Mümkünse aynı saatlerde spor yaparak bedeninizi alışkanlığa alıştırın (örneğin sabah kalkınca ya da akşam işten sonra).
3. 🎯 İlerlemenizi Görselleştirin
Haftalık egzersiz takvimi oluşturun, her yapılan günün üstünü çizin.
İlerlemenizi not almak, motivasyonu artırır ve gelişiminizi görmenizi sağlar.
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