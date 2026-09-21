Antrenmanda bir taraf neden diğerinden daha çabuk yorulur?

Vücudun sağ ve sol tarafının tamamen aynı güç, dayanıklılık ve hareket kapasitesine sahip olması gerekmez. Bu nedenle egzersiz sırasında bir kolun, bacağın veya vücudun bir tarafının diğerine göre daha çabuk yorulması zaman zaman görülebilir. Ancak belirgin ve sürekli bir taraf farkı, hareket alışkanlıkları veya kaslar arasındaki güç dengesizliğiyle ilişkili olabilir.

Günlük alışkanlıklar etkili olabilir

Çanta taşımak, sürekli aynı tarafa dönmek, masa başında benzer pozisyonda oturmak veya günlük işlerde bir tarafı daha fazla kullanmak zaman içinde iki taraf arasında kullanım farkı oluşturabilir. Bu durum antrenman sırasında bir tarafın hareketi daha fazla üstlenmesine neden olabilir.

Baskın taraf daha güçlü olabilir

Çoğu kişinin günlük yaşamda daha sık kullandığı bir tarafı vardır. Örneğin sağ elini kullanan bir kişi bazı hareketlerde sağ kolunu daha aktif kullanabilir. Bu durum spor sırasında da kendini gösterebilir. Daha güçlü taraf hareketi kolaylaştırırken diğer taraf aynı egzersizde daha erken yorulabilir.

Hareket tekniği yorulmayı değiştirebilir

Egzersiz sırasında vücudun ağırlığı bir tarafa daha fazla aktarılıyorsa veya hareketin formu iki tarafta farklılaşıyorsa kasların yükü eşit paylaşılmayabilir. Özellikle squat, lunge, row veya tek taraflı ağırlık egzersizlerinde bu durum daha belirgin hale gelebilir.

Kas dayanıklılığı aynı olmayabilir

İki taraftaki kasların kuvveti benzer olsa bile dayanıklılıkları aynı olmayabilir. Bir taraf belirli bir hareketi uzun süre sürdürebilirken diğer taraf daha kısa sürede yorulabilir. Bu nedenle yalnızca kaldırılan ağırlığa değil, hareket boyunca kontrolün korunup korunmadığına da dikkat etmek gerekir.

Ne yapılabilir?

Tek taraflı egzersizler, iki taraf arasındaki farkı fark etmek ve hareketleri daha kontrollü çalışmak açısından kullanılabilir. Daha güçlü tarafın diğer tarafın açığını kapatmasına izin vermemek önemlidir. Egzersiz sırasında hareket kalitesi bozuluyorsa ağırlığı veya tekrar sayısını azaltmak tercih edilebilir.

Bir tarafın diğerinden belirgin şekilde daha çabuk yorulması sürekli hale geliyorsa ya da buna ağrı, uyuşma, güç kaybı veya hareket kısıtlılığı eşlik ediyorsa değerlendirme için sağlık profesyoneline başvurulmalıdır.

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