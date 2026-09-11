Evde spor yaparken zorlanma seviyesi nasıl belirlenir?

Evde spor yaparken kullanılan ekipmanların sınırlı olması, antrenmanın yeterince zor olmadığı anlamına gelmez. Vücut ağırlığıyla yapılan egzersizlerde bile hareketin temposu, tekrar sayısı, set sayısı ve dinlenme süresi değiştirilerek zorluk seviyesi ayarlanabilir. Burada önemli olan, egzersizin kişiye uygun bir efor düzeyi oluşturmasıdır.

Hareket sırasında konuşma ve nefesi değerlendirin

Zorlanma seviyesini anlamanın en basit yollarından biri nefes ve konuşma kapasitesini takip etmektir. Hafif ve orta şiddetteki egzersizlerde konuşmak genellikle mümkünken, yoğunluk arttıkça nefes alışverişi hızlanabilir ve konuşmak zorlaşabilir. Ancak nefesin kontrol edilemeyecek kadar hızlanması veya belirgin rahatsızlık hissedilmesi durumunda yoğunluk azaltılmalıdır.

Son tekrarlar ne kadar zor geliyor?

Özellikle güçlendirme egzersizlerinde setin sonlarına doğru hareketlerin zorlaşması beklenebilir. Ancak zorlanma arttığında hareket formunun bozulmaması gerekir. Squat, lunge veya şınav gibi hareketlerde son tekrarlarda teknik kontrol kayboluyorsa tekrar sayısını azaltmak veya daha kolay bir varyasyona geçmek daha uygun olabilir.

Egzersizin zorluğunu kademeli olarak artırın

Antrenmanlar zamanla kolaylaşmaya başladığında zorluk seviyesi artırılabilir. Bunun için tekrar sayısını yükseltmek, set eklemek, hareketi daha yavaş uygulamak, dinlenme süresini düzenlemek veya daha zor bir egzersiz varyasyonuna geçmek gibi yöntemler kullanılabilir.

Form bozuluyorsa yoğunluğu azaltın

Egzersizin zorlaşması ile hareket tekniğinin bozulması aynı şey değildir. Örneğin şınav sırasında belin düşmesi veya squat sırasında diz ve gövde kontrolünün kaybolması, hareketin mevcut seviyeden daha zor hale geldiğini gösterebilir. Böyle durumlarda daha az tekrar yapmak veya hareketi kolaylaştırmak daha doğru bir yaklaşım olabilir.

Antrenman sonrası nasıl hissettiğinizi takip edin

Zorlayıcı bir antrenmandan sonra yorgunluk hissedilebilir. Ancak her egzersiz sonrasında aşırı bitkinlik yaşamak, antrenmanın mutlaka daha etkili olduğu anlamına gelmez. Günlük enerjiniz, uyku düzeniniz ve bir sonraki antrenmana kadar toparlanma durumunuz da egzersiz yoğunluğunu değerlendirirken dikkate alınmalıdır.

Her gün aynı seviyede zorlanmak gerekmez

Performans günlere göre değişebilir. Uyku, beslenme, stres ve günlük hareket miktarı antrenman sırasında hissedilen zorluğu etkileyebilir. Bu nedenle bazı günlerde daha hafif, bazı günlerde ise daha yoğun çalışmak normaldir.

Evde spor yaparken uygun zorlanma seviyesi, kişinin seviyesine ve yaptığı egzersize göre değişir. Temel hedef, hareketleri kontrollü şekilde uygulayabildiğiniz, ancak antrenmanın sizi yeterince çalıştırdığını hissettiğiniz bir yoğunluk bulmaktır. Düzenli antrenmanla güç ve dayanıklılık arttıkça egzersizlerin zorluk seviyesi de kademeli olarak yükseltilebilir.

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