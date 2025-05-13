Göbek eriten ve kalori yaktıran 5 etkili hareket



Göbek bölgesindeki fazla yağlar, birçok kişi için zorlayıcı olabilir. Ancak doğru egzersizlerle bu bölgedeki yağları eritmek mümkün! İşte hem göbek eritmeye yardımcı hem de kalori yaktıran 5 etkili hareket:

1. Plank (Klasik ve Yan Plank)

Plank, karın kaslarını güçlendiren ve tüm vücudu çalıştıran mükemmel bir egzersizdir. 30 saniyeden başlayarak zamanla süreyi artırabilirsin. Yan plank ise karın yanlarını hedef alır ve göbek çevresindeki yağları eritmeye yardımcı olur.

2. Bisiklet Hareketi (Bicycle Crunches)

Sırt üstü yatarken, bacakları havaya kaldırıp, sağ dirseğini sol dizine doğru getir. Sonra bacaklarını değiştirerek diğer dirseği diğer dizine getir. Bu hareket, karın kaslarını sıkılaştırırken kalori yakımını hızlandırır.

3. Dağcı Tırmanışı (Mountain Climbers)

Dağcı tırmanışı, kalp atış hızını hızlandıran ve yağ yakımını destekleyen mükemmel bir kardiyo hareketidir. Ellerini yere koyarak plank pozisyonunda başlayın, sonra sırayla dizlerinizi gövdenize doğru çekerek hareketi hızlıca yapın.

4. Jumping Jack

Bu basit ama etkili kardiyo hareketi, tüm vücudu çalıştırarak kalori yakmanıza yardımcı olur. Hem göbek bölgesindeki yağları eritmeye katkı sağlar, hem de kardiyovasküler sağlığınızı destekler.

5. Leg Raises (Bacak Kaldırma)

Sırt üstü yatarken bacaklarını düz bir şekilde yukarı kaldırın ve kontrollü bir şekilde indirin. Bu hareket alt karın kaslarını hedef alır ve özellikle alt göbek bölgesindeki yağları yakmaya yardımcı olur.