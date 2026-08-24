Koşucuların antrenman rutinine ekleyebileceği 5 düzeltici egzersiz

1. Kalça hareketliliğini destekleyen egzersizler

Kalça ekleminin yeterli hareketliliğe sahip olması, koşu sırasında bacağın öne ve arkaya kontrollü şekilde hareket edebilmesine yardımcı olur.

Kalça mobilitesini desteklemek için kontrollü kalça rotasyonları, dinamik kalça açma-kapama hareketleri ve kalça fleksörlerine yönelik mobilite çalışmaları yapılabilir.

Özellikle uzun süre oturarak çalışan koşucuların kalça hareketliliğine yönelik egzersizleri rutinlerine eklemesi faydalı olabilir.

2. Tek bacak denge egzersizleri

Koşu sırasında vücut her adımda kısa süreli olarak tek bacak üzerinde yük taşır. Bu nedenle tek bacak üzerinde denge ve kontrol çalışmaları koşucular için önemli olabilir.

Tek ayak üzerinde dengede durma, kontrollü tek bacak squat ve tek bacak kalça köprüsü gibi egzersizler denge ve hareket kontrolünün geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Egzersizler sırasında hareketin hızından çok kontrollü ve doğru şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir.

3. Core bölgesini güçlendiren egzersizler

Güçlü bir core bölgesi, koşu sırasında gövdenin kontrol edilmesine yardımcı olur. Gövdenin gereğinden fazla sağa veya sola hareket etmesini azaltmaya ve koşu sırasında daha kontrollü bir duruş sağlamaya katkıda bulunabilir.

Plank, dead bug ve bird dog gibi egzersizler koşucuların antrenman programında kullanılabilecek temel core egzersizleri arasında yer alır.

4. Ayak bileği mobilitesine odaklanın

Ayak bileği, koşu sırasında yere temas ve itiş aşamalarında önemli rol oynar. Yeterli hareket açıklığının bulunması, koşu mekaniğinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesine yardımcı olabilir.

Duvara doğru diz itme gibi kontrollü ayak bileği mobilite egzersizleri uygulanabilir. Hareket sırasında topuğun yerden kalkmamasına ve egzersizin ağrısız bir aralıkta yapılmasına dikkat edilmelidir.

5. Kalça ve bacak kaslarını güçlendirin

Koşucular için yalnızca esneklik ve mobilite çalışmaları yapmak yeterli değildir. Kalça ve bacak kaslarının kuvvetlendirilmesi de hareket kontrolünü ve koşu performansını destekleyebilir.

Glute bridge, squat, split squat ve kontrollü step-up gibi egzersizler kişinin seviyesine uygun şekilde programa eklenebilir.

Özellikle kalça çevresindeki kasların güçlendirilmesi, koşu sırasında bacağın ve pelvisin kontrol edilmesine katkı sağlayabilir.

Düzeltici egzersizler koşu programının yerini tutmaz

Düzeltici egzersizler koşu antrenmanının alternatifi değildir. Koşu performansını geliştirmek isteyen kişilerin koşu antrenmanlarını kuvvet, mobilite, denge ve toparlanma çalışmalarıyla desteklemesi daha bütünsel bir yaklaşım sağlayabilir.

Bununla birlikte herkesin hareket kısıtlılığı veya kas dengesizliği aynı değildir. Bu nedenle düzeltici egzersizlerin kişiye özel değerlendirme sonucunda belirlenmesi daha doğru olur.

Egzersiz sırasında ağrı, uyuşma veya belirgin bir hareket kısıtlılığı hissediliyorsa hareketi zorlamak yerine bir sağlık profesyoneline danışılmalıdır.

Koşucular için düzenli hareket neden önemli?

Koşu performansı yalnızca hız ve dayanıklılıkla değerlendirilmez. Hareket kalitesi, kuvvet, denge, mobilite ve toparlanma da performansın önemli parçalarıdır.

Koşu programına uygun düzeltici ve kuvvetlendirici egzersizlerin eklenmesi; vücudun farklı bölgelerinin daha kontrollü çalışmasına, hareket kapasitesinin desteklenmesine ve antrenman çeşitliliğinin artırılmasına yardımcı olabilir.

Bu nedenle koşucuların "daha fazla koşmak" yerine daha kontrollü, dengeli ve bilinçli hareket etmeye de odaklanması önemlidir.



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