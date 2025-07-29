Günlük esneme rutini: 10 dakikada daha hareketli ve ağrısız bir beden

Gün boyu masa başında oturmak, telefona eğilmek veya uzun süre hareketsiz kalmak vücudunda gerginlik ve ağrılara yol açar. Esneme egzersizlerini günlük rutine ekleyerek hem hareket kabiliyetini artırabilir hem de ağrıları azaltabilirsin. İşte sadece 10 dakikada uygulayabileceğin basit bir esneme planı:

1. Boyun esnetme (1 dakika)

Başını yavaşça sağa, sola, öne ve geriye eğerek boyun kaslarındaki gerginliği azalt.

2. Omuz ve göğüs açma (1 dakika)

Kollarını geriye doğru açıp göğsünü ileri it. Masa başında oturmanın yarattığı kamburluğu hafifletir.

3. Yan esneme (1 dakika)

Kollarını yukarı kaldırarak vücudunu sağa ve sola doğru eğ. Yan kasları ve bel bölgesini rahatlatır.

4. Kedi–inek pozu (2 dakika)

Dizlerinin ve ellerinin üzerinde durarak sırtını önce yukarı (kedi), sonra aşağı (inek) bük. Omurga hareketliliğini artırır.

5. Hamstring esnetme (2 dakika)

Ayakta veya oturarak bacak arkalarını nazikçe ger. Bacaklardaki gerginliği azaltır.

6. Kalça açıcı (2 dakika)

Lunge (öne hamle) pozisyonu ile kalça kaslarını esnet. Hareketsiz yaşamın yarattığı kalça gerginliklerini açar.

7. Bel ve sırt gevşetme (1 dakika)

Çocuk pozu (Child's Pose) yaparak omurganı rahatlat, tüm vücudu gevşet.

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