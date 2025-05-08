Sıcak havalarda egzersiz yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Sıvı Tüketimi Hayati Önem Taşıyor

Yüksek sıcaklıkla birlikte terleme artarken, vücutta ciddi sıvı ve elektrolit kaybı yaşanabiliyor. Uzmanlar, egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında yeterli miktarda su tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle uzun süreli aktivitelerde sporcu içeceklerinin tercih edilmesi, sodyum ve potasyum gibi minerallerin dengesini korumaya yardımcı oluyor.

Egzersiz Saatine Dikkat

Güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarıda bulunmak, vücut sıcaklığını tehlikeli seviyelere çıkarabilir. Bu nedenle, sabah erken saatlerde ya da güneşin etkisini yitirdiği akşam saatlerinde egzersiz yapmak öneriliyor.

Kıyafet Seçimi ve Güneş Koruması

Terlemeyi azaltmak ve vücudu serin tutmak için açık renkli, ince, hava geçirgenliği yüksek kumaşlardan yapılmış kıyafetlerin tercih edilmesi öneriliyor. Aynı zamanda açık alanda yapılan spor aktivitelerinde mutlaka güneş koruyucu krem kullanılmalı. En az SPF 30 içeren ürünlerle cilt, zararlı UV ışınlarına karşı korunmalı.

Vücudunuzu Dinleyin

Egzersiz sırasında baş dönmesi, mide bulantısı, aşırı yorgunluk ya da baş ağrısı gibi belirtiler görüldüğünde derhal dinlenilmeli ve gölgeli bir alana geçilmeli. Bu tür belirtiler, ısı bitkinliği ya da daha ciddi bir durum olan ısı çarpmasının habercisi olabilir.

Egzersiz Yoğunluğu Azaltılmalı

Sıcak havalarda daha hafif tempolu veya aralıklı egzersizler tercih edilmesi, vücudun aşırı ısınmasını önleyebilir. Yeni başlayanların ise sıcak koşullara uyum sağlayana kadar düşük tempoda egzersiz yapmaları öneriliyor.

Yaz aylarında spor yapmanın hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından faydalı olduğu vurgulanırken, bilinçli ve dikkatli hareket edilmesinin de altı çiziliyor.