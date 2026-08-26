Pilates ile core antrenmanı arasındaki fark nedir?

Pilates ve core antrenmanı aynı mı?

Pilates sırasında core kasları aktif olarak kullanıldığı için iki antrenman sık sık birbirine karıştırılır. Ancak aralarında önemli bir fark vardır.

Core, vücudun merkezini oluşturan kas gruplarını ifade eder. Karın kaslarının yanı sıra bel, kalça ve omurgayı destekleyen bazı kaslar da bu bölgenin içinde değerlendirilir.

Pilates ise yalnızca core bölgesini çalıştırmayı amaçlamaz. Hareketlerin kontrollü yapılması, nefesin doğru kullanılması, denge, esneklik, postür ve vücut farkındalığı da Pilates'in önemli parçalarıdır.

Core antrenmanı neye odaklanır?

Core antrenmanlarının temel amacı gövdeyi stabilize etmek ve merkez bölgedeki kasların kuvvetini geliştirmektir. Plank, dead bug, bird dog, hollow hold ve benzeri egzersizler core antrenmanlarında sık kullanılan hareketler arasındadır.

Core çalışmaları yalnızca karın kaslarını belirginleştirmeye yönelik değildir. Güçlü bir core, günlük hareketlerde ve farklı spor dallarında gövdenin daha kontrollü kullanılmasına yardımcı olabilir.

Pilates neye odaklanır?

Pilates'te hareketlerin kontrollü, akıcı ve doğru teknikle gerçekleştirilmesi önemlidir. Nefes, omurga pozisyonu, denge ve vücut farkındalığı antrenmanın önemli unsurlarıdır.

Mat Pilates'in yanı sıra reformer gibi ekipmanlarla yapılan Pilates çalışmalarında da core kasları yoğun şekilde devreye girebilir. Ancak egzersizlerin amacı yalnızca core kaslarını güçlendirmek değildir.

Hangisi tercih edilmeli?

Bu tamamen hedefinize bağlıdır.

Core bölgesini güçlendirmek istiyorsanız, doğrudan core odaklı egzersizlerden oluşan bir program tercih edebilirsiniz.

Denge, esneklik, postür, hareket kontrolü ve core gücünü birlikte geliştirmek istiyorsanız Pilates daha kapsamlı bir seçenek olabilir.

İki yaklaşımı bir arada kullanmak da mümkündür. Örneğin haftalık egzersiz programına Pilates seanslarının yanında kısa core çalışmaları eklenebilir.

Kısacası: Pilates bir egzersiz yaklaşımıdır; core ise vücudun merkezindeki kas gruplarını ve bu bölgeye yönelik antrenmanı ifade eder. Pilates core'u yoğun şekilde çalıştırabilir ancak her core antrenmanı Pilates değildir.