Esneme hareketleri nasıl yapılır? Esneme hareketleri ne kadar süre yapılmalı?

Esneme hareketleri neden önemlidir?

Gün içinde uzun süre aynı pozisyonda kalmak veya düzenli egzersiz yapmak, bazı kas gruplarında gerginlik hissine neden olabilir. Esneme hareketleri ise kasları kontrollü şekilde uzatarak hareket kabiliyetinin korunmasına katkı sağlayabilir.

Özellikle kalça, bacak, sırt ve omuz bölgesine yönelik esneme hareketleri, günlük hareketlerin daha rahat gerçekleştirilmesine yardımcı olabilir. Ancak esneme sırasında ağrıya neden olacak kadar zorlayıcı hareketlerden kaçınmak gerekir.

Yapılabilecek temel esneme hareketleri

Boyun esnetme:

Başınızı yavaşça sağa ve sola eğerek boyun çevresindeki kasları nazikçe esnetebilirsiniz. Hareket sırasında omuzları yukarı kaldırmamaya ve ani hareketlerden kaçınmaya dikkat edin.

Omuz esnetme:

Bir kolu göğsün önünden karşı tarafa doğru getirip diğer kolla hafifçe destekleyebilirsiniz. Bu hareket omuz ve üst sırt çevresindeki gerginliğin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Arka bacak esnetme:

Bir bacağı öne uzatıp kalçadan kontrollü şekilde öne doğru eğilerek hamstring kaslarını esnetebilirsiniz. Dizleri tamamen kilitlemeden ve hareketi zorlamadan uygulamak önemlidir.

Kalça esnetme:

Yerde otururken veya sırtüstü pozisyonda uygulanabilecek kalça esnetme hareketleri, kalça çevresindeki kasların esnekliğini destekleyebilir.

Baldır esnetme:

Duvarı destek alarak bir ayağı geriye alıp topuğu yere doğru bastırabilirsiniz. Bu hareket baldır kaslarının esnetilmesine yardımcı olur.

Esneme yaparken nelere dikkat edilmeli?

Esneme hareketleri sırasında amaç ağrı hissetmek değil, hafif bir gerilme hissi oluşturmaktır. Hareketler yavaş ve kontrollü yapılmalı, yaylanma şeklindeki ani hareketlerden kaçınılmalıdır. Nefesi tutmak yerine düzenli nefes alıp vermek de gevşemeyi kolaylaştırabilir.

Esnemenin süresi ve türü yapılan aktiviteye göre değişebilir. Antrenman öncesinde daha dinamik hareketlerle vücudu egzersize hazırlamak, antrenman sonrasında ise daha sakin ve kontrollü esneme hareketlerine yer vermek tercih edilebilir.

Esneme rutininizi düzenli hale getirin

Esneme yalnızca antrenman sonrasında yapılması gereken bir uygulama değildir. Gün içinde kısa molalar vererek özellikle uzun süre hareketsiz kalan bölgeleri nazikçe hareket ettirmek de faydalı olabilir. Düzenli uygulanan, kişinin hareket kapasitesine uygun bir esneme rutini, daha rahat ve kontrollü hareket etmeye destek olabilir.

👉🏼"YUMURTANIN SARISI ZARARLI MI?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...