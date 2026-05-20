Somatik düzenleme nedir?

Somatik düzenleme, bedenin yaşadığı stres, kaygı veya travmatik yükleri sadece zihinsel değil, bedensel sinyaller üzerinden çözümlemeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. "Somatik" kelimesi bedeni ifade eder; bu yöntem ise sinir sisteminin yeniden dengelenmesini destekler.
Bu yaklaşımda amaç, kişinin "tehlike" modundan çıkarak yeniden sakinlik ve güvenlik moduna geçmesini sağlamaktır.
Somatik düzenleme nasıl çalışır?
Sinir sistemi sürekli olarak çevreden gelen sinyalleri değerlendirir. Stresli durumlarda vücut "savaş-kaç-don" tepkisine girebilir. Somatik düzenleme ise bu döngüyü yumuşatmayı hedefler.
Bunu şu yollarla destekler:
Nefes farkındalığı
Bedensel duyumlara dikkat verme
Yavaş ve kontrollü hareketler
Kas gevşetme teknikleri
Somatik düzenleme teknikleri
Somatik düzenleme günlük hayatta uygulanabilecek basit yöntemlerle yapılabilir:
Diyafram nefesi
Yavaş vücut taraması (body scan)
Hafif esneme ve sallanma hareketleri
Göz hareketleriyle sinir sistemi rahatlatma
Topraklanma (ayak tabanlarını hissetme)
Somatik düzenleme kimler için uygundur
Bu yaklaşım özellikle:
Yoğun stres yaşayanlar
Kaygı düzeyi yüksek olanlar
Sürekli kas gerginliği hissedenler
Uyku problemi yaşayanlar
Gün içinde "aşırı yorgun ama zihinsel olarak gergin" hisseden kişiler için faydalı olabilir
Günlük hayatta somatik düzenleme
Somatik düzenleme sadece terapi ortamında değil, günlük yaşamda da uygulanabilir. Örneğin 2–5 dakikalık nefes ve beden farkındalığı egzersizleri bile sinir sistemini regüle etmeye yardımcı olabilir.
Düzenli uygulandığında kişi:
Daha hızlı sakinleşebilir
Bedensel gerginliği azaltabilir
Stresle daha dengeli baş edebilir
