Somatik düzenleme nedir?

Somatik düzenleme, bedenin yaşadığı stres, kaygı veya travmatik yükleri sadece zihinsel değil, bedensel sinyaller üzerinden çözümlemeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. "Somatik" kelimesi bedeni ifade eder; bu yöntem ise sinir sisteminin yeniden dengelenmesini destekler.

Bu yaklaşımda amaç, kişinin "tehlike" modundan çıkarak yeniden sakinlik ve güvenlik moduna geçmesini sağlamaktır.

Somatik düzenleme nasıl çalışır?

Sinir sistemi sürekli olarak çevreden gelen sinyalleri değerlendirir. Stresli durumlarda vücut "savaş-kaç-don" tepkisine girebilir. Somatik düzenleme ise bu döngüyü yumuşatmayı hedefler.

Bunu şu yollarla destekler:

Nefes farkındalığı

Bedensel duyumlara dikkat verme

Yavaş ve kontrollü hareketler

Kas gevşetme teknikleri



Somatik düzenleme teknikleri

Somatik düzenleme günlük hayatta uygulanabilecek basit yöntemlerle yapılabilir:

Diyafram nefesi

Yavaş vücut taraması (body scan)

Hafif esneme ve sallanma hareketleri

Göz hareketleriyle sinir sistemi rahatlatma

Topraklanma (ayak tabanlarını hissetme)



Somatik düzenleme kimler için uygundur

Bu yaklaşım özellikle:

Yoğun stres yaşayanlar

Kaygı düzeyi yüksek olanlar

Sürekli kas gerginliği hissedenler

Uyku problemi yaşayanlar

Gün içinde "aşırı yorgun ama zihinsel olarak gergin" hisseden kişiler için faydalı olabilir



Günlük hayatta somatik düzenleme

Somatik düzenleme sadece terapi ortamında değil, günlük yaşamda da uygulanabilir. Örneğin 2–5 dakikalık nefes ve beden farkındalığı egzersizleri bile sinir sistemini regüle etmeye yardımcı olabilir.

Düzenli uygulandığında kişi:

Daha hızlı sakinleşebilir

Bedensel gerginliği azaltabilir

Stresle daha dengeli baş edebilir



