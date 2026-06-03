Zamanı az olanlar için kısa ve etkili egzersizler

Kısa süreli egzersizler gerçekten işe yarar mı?

Evet, doğru planlandığında kısa süreli egzersizler oldukça etkilidir. Özellikle yüksek yoğunluklu ve çok kas grubunu çalıştıran hareketler sayesinde kısa sürede maksimum verim alınabilir.

Kısa ve etkili antrenmanın temel prensipleri



Bileşik hareketler tercih edin: squat, şınav, plank gibi

Dinlenme süresini kısa tutun

Tempolu çalışın

Düzenli olun: kısa ama sürdürülebilir

örnek 10 dakikalık antrenman

Her hareketi 40 saniye yapın, 20 saniye dinlenin:

Squat

Şınav

Mountain climber

Plank

Jumping jack

Toplamda 2 tur yaparak kısa ama etkili bir antrenman tamamlayabilirsiniz.

Kimler için uygundur?



Yoğun çalışanlar

Spora yeni başlayanlar

Evde pratik çözüm arayanlar

Uzun antrenmanlara vakit bulamayanlar



Neden kısa egzersizleri tercih etmelisiniz?

Kısa egzersizler, sürdürülebilir olduğu için uzun vadede daha fazla fayda sağlar. Ayrıca gün içinde kolayca uygulanabilir ve motivasyonu artırır.



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