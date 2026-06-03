Zamanı az olanlar için kısa ve etkili egzersizler

Kısa süreli egzersizler gerçekten işe yarar mı?
Evet, doğru planlandığında kısa süreli egzersizler oldukça etkilidir. Özellikle yüksek yoğunluklu ve çok kas grubunu çalıştıran hareketler sayesinde kısa sürede maksimum verim alınabilir.
Kısa ve etkili antrenmanın temel prensipleri
Bileşik hareketler tercih edin: squat, şınav, plank gibi
Dinlenme süresini kısa tutun
Tempolu çalışın
Düzenli olun: kısa ama sürdürülebilir
örnek 10 dakikalık antrenman
Her hareketi 40 saniye yapın, 20 saniye dinlenin:
Squat
Şınav
Mountain climber
Plank
Jumping jack
Toplamda 2 tur yaparak kısa ama etkili bir antrenman tamamlayabilirsiniz.
Kimler için uygundur?
Yoğun çalışanlar
Spora yeni başlayanlar
Evde pratik çözüm arayanlar
Uzun antrenmanlara vakit bulamayanlar
Neden kısa egzersizleri tercih etmelisiniz?
Kısa egzersizler, sürdürülebilir olduğu için uzun vadede daha fazla fayda sağlar. Ayrıca gün içinde kolayca uygulanabilir ve motivasyonu artırır.
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