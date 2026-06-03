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Zamanı az olanlar için kısa ve etkili egzersizler

Gün içinde sadece 10-15 dakikanızı ayırarak etkili bir antrenman yapmak mümkün. Doğru planlanmış kısa egzersizler ile hem formunuzu koruyabilir hem de enerjinizi artırabilirsiniz.

Evde Spor Haberleri 03 Haziran 2026 09:15 Güncellenme: 03 Haziran 2026 Çarşamba 09:15
Zamanı az olanlar için kısa ve etkili egzersizler

Kısa süreli egzersizler gerçekten işe yarar mı?

Evet, doğru planlandığında kısa süreli egzersizler oldukça etkilidir. Özellikle yüksek yoğunluklu ve çok kas grubunu çalıştıran hareketler sayesinde kısa sürede maksimum verim alınabilir.

Kısa ve etkili antrenmanın temel prensipleri

Bileşik hareketler tercih edin: squat, şınav, plank gibi
Dinlenme süresini kısa tutun
Tempolu çalışın
Düzenli olun: kısa ama sürdürülebilir
örnek 10 dakikalık antrenman

Her hareketi 40 saniye yapın, 20 saniye dinlenin:

Squat
Şınav
Mountain climber
Plank
Jumping jack

Toplamda 2 tur yaparak kısa ama etkili bir antrenman tamamlayabilirsiniz.

Kimler için uygundur?

Yoğun çalışanlar
Spora yeni başlayanlar
Evde pratik çözüm arayanlar
Uzun antrenmanlara vakit bulamayanlar

Neden kısa egzersizleri tercih etmelisiniz?

Kısa egzersizler, sürdürülebilir olduğu için uzun vadede daha fazla fayda sağlar. Ayrıca gün içinde kolayca uygulanabilir ve motivasyonu artırır.

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