Akşam rutiniyle uyku kalitesini artır!

Gün boyu koşuşturmacayla dolu bir yaşam tarzı, gece başını yastığa koyduğunda zihninin hâlâ çalışmasına neden olabilir. Oysa kaliteli bir uykunun anahtarı, sadece yatağa yatmak değil, uykuyu hazırlayan bir akşam rutini oluşturmak.

Peki uyku öncesi zihni ve bedeni nasıl sakinleştirebilirsin?

İşte Uyku Kalitesini Artıracak Akşam Alışkanlıkları:

1. Ekranları Uykudan En Az 1 Saat Önce Kapat

Telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon gibi mavi ışık yayan cihazlar, melatonin (uyku hormonu) üretimini baskılar. Yatmadan önce dijital detoks yapmak, zihni dinlendirir.

2. Ilık Bir Duş Al, Gevşe

Sıcak su vücut sıcaklığını geçici olarak artırır. Duştan sonra düşen vücut ısısı, doğal bir "uykuya geçiş" sinyali verir.

3. Bitki Çayı veya Ilık Süt Tüket

Papatya, melisa ya da rezene gibi kafeinsiz bitki çayları rahatlatıcı etkiler sunar. Ilık süt ise triptofan sayesinde sakinlik verir.

4. Hafif Esneme ve Nefes Egzersizi Yap

Yatağa girmeden önce birkaç dakika esneme veya derin nefes alma egzersizleri yapmak, bedenin gevşemesine yardımcı olur.

5. Uyku Günlüğü veya Meditasyon

Zihninde dolaşan düşünceleri bir kâğıda dök ya da kısa bir meditasyonla iç sesini sakinleştir. Bu, zihinsel detoks için birebirdir.

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