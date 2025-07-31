Egzersiz sonrası doğru sıvı alımı: Ne içmeli, ne kadar içmeli?

Egzersiz sırasında kaybedilen sıvı ve elektrolitler, performans ve toparlanma sürecini doğrudan etkiler. Doğru sıvı alımı ise sadece su içmekten ibaret değil. İşte spor sonrası ne içmen gerektiğine dair ipuçları:

1. Öncelik su

Terle kaybedilen sıvıyı yerine koymak için ilk tercih her zaman sudur. Ortalama olarak egzersiz sonrası 0,5–1 litre su içmek idealdir.

2. Elektrolit desteği

Yoğun antrenmanlarda yalnızca su yeterli olmayabilir. Maden suyu veya elektrolit içeren sporcu içecekleri, sodyum ve potasyum dengesini sağlar.

3. Proteinli içecekler

Egzersiz sonrası kas onarımını desteklemek için yoğurtlu içecekler veya protein shake iyi bir tercihtir.

4. Kafein dikkatli tüketilmeli

Kahve performansı artırabilir ancak fazla tüketim susuzluğu tetikleyebilir. Spor sonrası az miktar kafein alınabilir.

5. Şekerli içeceklerden kaçın

Gazlı ve yüksek şekerli içecekler toparlanmayı yavaşlatır, kan şekeri dalgalanmalarına neden olur.



Egzersiz sonrası sıvı alımı, antrenmanın etkisini artırır ve toparlanma sürecini hızlandırır. Su, maden suyu ve proteinli içeceklerle sıvı dengenizi korumayı unutmayın.

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