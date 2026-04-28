Evde 30 dakikalık tüm vücut egzersizi

Evde spor yapmak, hem zamandan tasarruf etmek hem de düzenli bir egzersiz rutini oluşturmak için en pratik yöntemlerden biridir. Özellikle 30 dakikalık tüm vücut egzersizleri, ekipmansız şekilde bile etkili bir antrenman yapmayı mümkün kılar. Bu tür antrenmanlar; yağ yakımını destekler, kasları güçlendirir ve genel kondisyonu artırır.

Aşağıda yer alan 30 dakikalık tüm vücut egzersiz rutini, başlangıç ve orta seviye için uygundur ve evde kolayca uygulanabilir.

1. Isınma (5 dakika)

Antrenmana başlamadan önce vücudu hazırlamak önemlidir:

Jumping jacks (zıplama hareketi)

yerinde hafif koşu

Arm circles (kol daireleri)

Hip circles (kalça çevirme)

Leg swings (bacak sallama)

Bu bölüm kalp atışını yükseltir ve kasları hazırlar.

2. Alt vücut egzersizleri (8 dakika)

Bacak ve kalça kaslarını çalıştırır:

Bodyweight squat (vücut ağırlığı squat)

Lunge (öne adım egzersizi)

Glute bridge (köprü egzersizi)

Sumo squat (geniş squat)

Bu hareketler alt vücut gücünü artırır ve kalori yakımını destekler.

3. Üst vücut egzersizleri (8 dakika)

Kol, omuz ve sırt kaslarını çalıştırır:

Push-up (şınav)

Plank shoulder tap (plank omuz dokunuşu)

Arm raise (kol kaldırma)

Triceps dip (sandalye ile arka kol çalışması)

Üst vücut kaslarını güçlendirerek duruşu da iyileştirir.

4. Core (karın) egzersizleri (6 dakika)

Karın ve bel bölgesini güçlendirir:

Plank

Mountain climber (dağ tırmanışı)

Leg raise (bacak kaldırma)

Bicycle crunch (bisiklet mekik)

Core bölgesi güçlendikçe vücut dengesi ve dayanıklılık artar.

5. Soğuma ve esneme (3 dakika)

Antrenman sonrası kasların rahatlaması için:

Forward stretch (öne esneme)

Child's pose (çocuk pozu)

Neck stretch (boyun esnetme)

Hamstring stretch (arka bacak esnetme)

Evde yapılan 30 dakikalık tüm vücut egzersizi, düzenli uygulandığında hem yağ yakımını destekler hem de kas gücünü artırır. Günlük rutine dahil edildiğinde daha fit, enerjik ve sağlıklı bir vücut yapısına katkı sağlar.

👉🏼"DUYGUSAL YEME NEDİR VE NE YAPMALI?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...