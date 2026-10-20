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Üst karın için etkili 3 hareket

Üst karın kaslarını güçlendirmek için evde uygulayabileceğin 3 etkili hareketi keşfet. Doğru teknik ve kontrollü tekrarlarla antrenman rutinini destekle.

Evde Yapılacak Hareketler Haberleri 20 Ekim 2026 10:04 Güncellenme: 20 Ekim 2026 Salı 10:04
Üst karın için etkili 3 hareket
Üst karın kaslarını güçlendirmek için uzun antrenmanlar yapman gerekmiyor. Doğru hareketleri kontrollü bir şekilde uygulayarak karın kaslarını çalıştırabilir ve core bölgenin güçlenmesini destekleyebilirsin. Crunch, reverse crunch ve dead bug hareketleri, evde ekipman kullanmadan uygulayabileceğin üç farklı egzersiz seçeneği sunuyor.

1. Crunch
Sırt üstü uzan, dizlerini bük ve ayaklarını yere yerleştir. Karın kaslarını sıkarak omuzlarını kontrollü biçimde yerden kaldır, ardından yavaşça başlangıç pozisyonuna dön.

2–3 set · 10–15 tekrar

2. Reverse crunch
Sırt üstü uzan ve dizlerini bükerek bacaklarını kaldır. Karın kaslarını kullanarak kalçanı hafifçe yerden kaldır, ardından kontrollü şekilde indir. Hareket sırasında savrulmaktan kaçın.

2–3 set · 8–12 tekrar

3. Dead bug
Sırt üstü uzan, kollarını tavana kaldır ve dizlerini 90 derece bük. Bel pozisyonunu kontrollü tutarak karşı kolunu ve bacağını yavaşça uzat. Başlangıç pozisyonuna dön ve diğer tarafla tekrarla.

2–3 set · Her taraf için 8–10 tekrar

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