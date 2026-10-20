Üst karın için etkili 3 hareket

1. Crunch
Sırt üstü uzan, dizlerini bük ve ayaklarını yere yerleştir. Karın kaslarını sıkarak omuzlarını kontrollü biçimde yerden kaldır, ardından yavaşça başlangıç pozisyonuna dön.
2–3 set · 10–15 tekrar
2. Reverse crunch
Sırt üstü uzan ve dizlerini bükerek bacaklarını kaldır. Karın kaslarını kullanarak kalçanı hafifçe yerden kaldır, ardından kontrollü şekilde indir. Hareket sırasında savrulmaktan kaçın.
2–3 set · 8–12 tekrar
3. Dead bug
Sırt üstü uzan, kollarını tavana kaldır ve dizlerini 90 derece bük. Bel pozisyonunu kontrollü tutarak karşı kolunu ve bacağını yavaşça uzat. Başlangıç pozisyonuna dön ve diğer tarafla tekrarla.
2–3 set · Her taraf için 8–10 tekrar
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