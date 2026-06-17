Uzun süre oturanlar için evde hareket önerileri

Günümüzde birçok kişi iş, eğitim veya günlük alışkanlıklar nedeniyle uzun saatler boyunca oturarak vakit geçiriyor. Uzun süre hareketsiz kalmak ise boyun, sırt ve bel ağrılarından enerji düşüklüğüne kadar birçok soruna zemin hazırlayabiliyor. Neyse ki gün içinde birkaç dakikanızı ayırarak yapacağınız basit hareketler, vücudunuzu rahatlatmaya ve hareketliliğinizi artırmaya yardımcı olabilir.

Boyun esnetme hareketleri

Bilgisayar ve telefon kullanımı sırasında boyun kasları uzun süre aynı pozisyonda kalabilir. Başınızı yavaşça sağa ve sola eğerek, ardından öne ve arkaya hareket ettirerek boyun bölgesindeki gerginliği azaltabilirsiniz.

Omuz çevirme

Omuzları geriye ve aşağıya doğru yuvarlamak, gün içinde oluşan gerginliğin azalmasına yardımcı olabilir. Bu basit hareket aynı zamanda daha dik bir duruş geliştirmeyi destekleyebilir.

Kedi-deve hareketi

Yoga kökenli bu hareket, omurganın hareketliliğini artırmaya yardımcı olur. Eller ve dizler üzerinde pozisyon aldıktan sonra sırtınızı yukarı doğru yuvarlayın, ardından kontrollü şekilde aşağı doğru indirerek hareketi tekrarlayın.

Köprü hareketi

Uzun süre oturmak kalça kaslarının zayıflamasına neden olabilir. Köprü hareketi, kalça ve arka bacak kaslarını çalıştırarak bu bölgenin güçlenmesine katkı sağlayabilir.

Vücut ağırlığıyla squat

Squat, alt vücut kaslarını çalıştıran temel egzersizlerden biridir. Gün içerisinde kısa aralar vererek yapılan birkaç set squat, hareketsizliğin etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Göğüs açma esnemesi

Masa başında çalışan kişilerde omuzların öne düşmesi sık görülen bir durumdur. Elleri arkada birleştirerek göğüs bölgesini açan esneme hareketleri yapmak, üst vücut duruşunu destekleyebilir.

Kısa yürüyüş molaları

Her 30-60 dakikada bir ayağa kalkıp birkaç dakika yürümek, gün içerisindeki hareket miktarını artırmanın en kolay yollarından biridir. Evin içinde kısa turlar atmak bile fayda sağlayabilir.

Hareket etmeyi alışkanlık haline getirin

Egzersiz yapmak için uzun saatler ayırmak her zaman mümkün olmayabilir. Ancak gün içerisinde düzenli hareket molaları vermek, esneme hareketleri yapmak ve kısa egzersizler uygulamak hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Küçük ama düzenli adımlar, uzun süreli hareketsizliğin olumsuz etkilerini azaltmada önemli rol oynar.

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