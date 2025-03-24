KAPAT
Haberler Fit Tarifler Besleyici ve düşük kalorili sahur tarifi

Besleyici ve düşük kalorili sahur tarifi

Yulafın sağladığı uzun süreli tokluk, chia tohumu ve taze meyvelerle zenginleştirilmiş bu sağlıklı tarifle Ramazan'da enerjinizi yüksek tutarken düşük kalorili bir sahur yapın!"

Fit Tarifler Haberleri 24 Mart 2025 08:54 Güncellenme: 24 Mart 2025 Pazartesi 08:54
Besleyici ve düşük kalorili sahur tarifi

Yulaflı Yoğurtlu Sahur Kasesi

Bu tarif, gün boyu size enerji sağlayacak, aynı zamanda düşük kalorili ve sağlıklıdır.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1/2 su bardağı süt (isteğe bağlı olarak badem sütü veya yoğurt da kullanabilirsiniz)

1/2 su bardağı doğal yoğurt

1 tatlı kaşığı chia tohumu

1/2 muz (dilimlenmiş)

1 yemek kaşığı ceviz veya badem (isteğe bağlı)

Birkaç dilim taze meyve (çilek, yaban mersini, vb.)

Tarçın (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Yulafı Hazırlayın: Yulaf ezmesini bir kaseye alın. Üzerine sütü dökün ve karıştırın. Ardından, yulafların sütün içinde şişmesi için 5-10 dakika bekleyin. Eğer yulafın daha yumuşak olmasını isterseniz, bu karışımı bir gece önceden hazırlayarak buzdolabında bekletebilirsiniz.

Yoğurdu Ekleyin: Yulaf karışımının üzerine doğal yoğurdu ekleyin. Karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

Chia Tohumu ve Meyve Ekleyin: Chia tohumlarını ve dilimlenmiş meyveleri ekleyin. Meyveleri damak zevkinize göre seçebilirsiniz.

Ceviz veya Badem Serpin: Karışıma ceviz veya badem gibi sağlıklı yağlar içeren kuruyemişlerden ekleyerek, ekstra besin değeri katın.

Tarçın Serpin (isteğe bağlı): Eğer tatlandırmak isterseniz, üzerine hafifçe tarçın serpebilirsiniz.

Neden Tercih Edilmeli?

Yulaf: Lif ve kompleks karbonhidratlar açısından zengindir, bu sayede uzun süre tokluk hissi sağlar.

Yoğurt: Protein kaynağıdır, bağışıklığı destekler ve sindirimi kolaylaştırır.

Chia Tohumu: Omega-3 yağ asitleri ve protein bakımından zengindir.

Meyveler: Vitamin ve mineral deposudur, taze meyveler, vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlar.

Kuruyemişler: Sağlıklı yağlar ve protein içerir, beyin fonksiyonlarını destekler ve metabolizmayı hızlandırır.

👉🏼 "RAMAZAN'DA BESLENMEYE DAİR MERAK EDİLENLER" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...