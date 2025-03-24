Besleyici ve düşük kalorili sahur tarifi

Yulaflı Yoğurtlu Sahur Kasesi

Bu tarif, gün boyu size enerji sağlayacak, aynı zamanda düşük kalorili ve sağlıklıdır.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1/2 su bardağı süt (isteğe bağlı olarak badem sütü veya yoğurt da kullanabilirsiniz)

1/2 su bardağı doğal yoğurt

1 tatlı kaşığı chia tohumu

1/2 muz (dilimlenmiş)

1 yemek kaşığı ceviz veya badem (isteğe bağlı)

Birkaç dilim taze meyve (çilek, yaban mersini, vb.)

Tarçın (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Yulafı Hazırlayın: Yulaf ezmesini bir kaseye alın. Üzerine sütü dökün ve karıştırın. Ardından, yulafların sütün içinde şişmesi için 5-10 dakika bekleyin. Eğer yulafın daha yumuşak olmasını isterseniz, bu karışımı bir gece önceden hazırlayarak buzdolabında bekletebilirsiniz.

Yoğurdu Ekleyin: Yulaf karışımının üzerine doğal yoğurdu ekleyin. Karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

Chia Tohumu ve Meyve Ekleyin: Chia tohumlarını ve dilimlenmiş meyveleri ekleyin. Meyveleri damak zevkinize göre seçebilirsiniz.

Ceviz veya Badem Serpin: Karışıma ceviz veya badem gibi sağlıklı yağlar içeren kuruyemişlerden ekleyerek, ekstra besin değeri katın.

Tarçın Serpin (isteğe bağlı): Eğer tatlandırmak isterseniz, üzerine hafifçe tarçın serpebilirsiniz.

Neden Tercih Edilmeli?

Yulaf: Lif ve kompleks karbonhidratlar açısından zengindir, bu sayede uzun süre tokluk hissi sağlar.

Yoğurt: Protein kaynağıdır, bağışıklığı destekler ve sindirimi kolaylaştırır.

Chia Tohumu: Omega-3 yağ asitleri ve protein bakımından zengindir.

Meyveler: Vitamin ve mineral deposudur, taze meyveler, vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlar.

Kuruyemişler: Sağlıklı yağlar ve protein içerir, beyin fonksiyonlarını destekler ve metabolizmayı hızlandırır.

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