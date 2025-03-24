Besleyici ve düşük kalorili sahur tarifi

Yulaflı Yoğurtlu Sahur Kasesi
Bu tarif, gün boyu size enerji sağlayacak, aynı zamanda düşük kalorili ve sağlıklıdır.
Malzemeler:
2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1/2 su bardağı süt (isteğe bağlı olarak badem sütü veya yoğurt da kullanabilirsiniz)
1/2 su bardağı doğal yoğurt
1 tatlı kaşığı chia tohumu
1/2 muz (dilimlenmiş)
1 yemek kaşığı ceviz veya badem (isteğe bağlı)
Birkaç dilim taze meyve (çilek, yaban mersini, vb.)
Tarçın (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Yulafı Hazırlayın: Yulaf ezmesini bir kaseye alın. Üzerine sütü dökün ve karıştırın. Ardından, yulafların sütün içinde şişmesi için 5-10 dakika bekleyin. Eğer yulafın daha yumuşak olmasını isterseniz, bu karışımı bir gece önceden hazırlayarak buzdolabında bekletebilirsiniz.
Yoğurdu Ekleyin: Yulaf karışımının üzerine doğal yoğurdu ekleyin. Karıştırarak homojen bir karışım elde edin.
Chia Tohumu ve Meyve Ekleyin: Chia tohumlarını ve dilimlenmiş meyveleri ekleyin. Meyveleri damak zevkinize göre seçebilirsiniz.
Ceviz veya Badem Serpin: Karışıma ceviz veya badem gibi sağlıklı yağlar içeren kuruyemişlerden ekleyerek, ekstra besin değeri katın.
Tarçın Serpin (isteğe bağlı): Eğer tatlandırmak isterseniz, üzerine hafifçe tarçın serpebilirsiniz.
Neden Tercih Edilmeli?
Yulaf: Lif ve kompleks karbonhidratlar açısından zengindir, bu sayede uzun süre tokluk hissi sağlar.
Yoğurt: Protein kaynağıdır, bağışıklığı destekler ve sindirimi kolaylaştırır.
Chia Tohumu: Omega-3 yağ asitleri ve protein bakımından zengindir.
Meyveler: Vitamin ve mineral deposudur, taze meyveler, vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlar.
Kuruyemişler: Sağlıklı yağlar ve protein içerir, beyin fonksiyonlarını destekler ve metabolizmayı hızlandırır.
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