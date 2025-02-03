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Hem Lezzetli Hem Fit Tavuklu Wrap Tarifi

Sağlıklı alternatifler arayanlar için harika bir seçenek: Fit Wrap Tarifi! Yüksek proteinli, düşük kalorili ve lezzetli bu sağlıklı wrap, tavuk, taze sebzeler ve avokado ile zenginleştirilmiş. Hem doyurucu hem de lezzetli bir alternatif arıyorsanız, bu fit wrap tarifini mutlaka deneyin!

Fit Tarifler Haberleri 03 Şubat 2025 09:54 Güncellenme: 03 Şubat 2025 Pazartesi 10:02
Hem Lezzetli Hem Fit Tavuklu Wrap Tarifi

Sağlıklı alternatifler arayanlar için harika bir seçenek; Fit Wrap. Diyet süreçlerine uygun, hem sağlıklı hem doyurucu. Hadi tarife geçelim:

Malzemeler:

1 adet tam buğday lavaşı
100 gram tavuk göğsü (haşlanmış ya da ızgara)
1/2 avokado
1/2 salatalık
1/2 domates
Bir avuç taze marul
1 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı limon suyu
Tuz, karabiber, kırmızı pul biber (isteğe göre)

Yapılışı:

Haşladığınız ya da ızgara yaptığınız Tavuk göğsünü nce ince dilimleyin.
Avokadoyu soyup dilimleyin, salatalığı ve domatesi de küçük dilimler halinde kesin.
Bir kaseye yoğurdu, limon suyunu, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırarak bir sos hazırlayın.
Lavaşı düz bir yüzeye serin. Üzerine taze marulları, dilimlenmiş tavukları, avokadoyu, salatalığı ve domatesi koyun.
Sosu da üzerine gezdirin.
Lavaşı sarın ve ortadan ikiye bölerek servis yapın.

Afiyet olsun.

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