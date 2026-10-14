Kuruyemişlerle hazırlanan 2 pratik enerji topu tarifi

Kuruyemişlerle hazırlanan enerji topları, ara öğünlerde veya tatlı isteği duyduğunuzda tercih edebileceğiniz pratik atıştırmalıklar arasında yer alır. Badem, ceviz ve fındık gibi besinleri kuru meyvelerle birleştirerek ilave şeker kullanmadan lezzetli tarifler hazırlayabilirsiniz. Üstelik bu tarifler için fırın kullanmanız gerekmez.

1. Bademli ve hurmalı enerji topları

Hurmanın doğal tatlılığı ile bademin lezzetini bir araya getiren bu tarif, az malzemeyle hazırlanabilir.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Dinlendirme süresi: 20-30 dakika

Malzemeler

8 adet yumuşak hurma

1 çay bardağı çiğ badem

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 tatlı kaşığı şekersiz kakao

1-2 yemek kaşığı su (gerektiğinde)

Hazırlanışı

Hurmaların çekirdeklerini çıkarın. Sertlerse birkaç dakika ılık suda bekletin.

Bademleri mutfak robotunda iri un kıvamına gelene kadar çekin.

Hurmaları, yulaf ezmesini ve kakaoyu ekleyerek karışım yapışkan bir kıvam alana kadar çekmeye devam edin.

Karışım çok kuruysa azar azar su ekleyin.

Elinizle küçük toplar oluşturun ve buzdolabında 20-30 dakika dinlendirin.

Püf noktası: Enerji toplarının dışını ince çekilmiş bademle kaplayarak hem görünümünü hem de dokusunu zenginleştirebilirsiniz.

2. Cevizli, fındıklı ve kakaolu enerji topları

Ceviz ve fındığın aromasıyla hazırlanan bu tarif, kakao sevenler için farklı bir alternatif sunar.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Dinlendirme süresi: 20-30 dakika

Malzemeler

5 adet yumuşak hurma

2 yemek kaşığı ceviz içi

2 yemek kaşığı çiğ fındık

2 yemek kaşığı ince öğütülmüş yulaf ezmesi

1 tatlı kaşığı şekersiz kakao

1 tatlı kaşığı tahin

1-2 yemek kaşığı su (gerektiğinde)

Hazırlanışı

Cevizleri ve fındıkları mutfak robotunda küçük parçalar haline getirin.

Çekirdekleri çıkarılmış hurmaları, yulaf ezmesini ve kakaoyu ekleyin.

Tahini ilave ederek bütün malzemeler birleşene kadar karıştırın.

Karışım dağılacak kadar kuruysa az miktarda su ekleyin.

Karışımdan küçük parçalar alıp yuvarlayın ve buzdolabında 20-30 dakika bekletin.

Püf noktası: Daha yoğun bir fındık aroması için topları ince çekilmiş fındığa bulayabilirsiniz.

Enerji topları tüketirken nelere dikkat edilmeli?

Porsiyonu göz önünde bulundurun: Kuruyemişler faydalı yağlar, lif ve çeşitli besin öğeleri içerir; ancak enerji yoğunlukları da yüksektir. Ara öğünde 1-2 küçük top tercih edebilirsiniz.

İlave şekeri sınırlayın: Tariflerde hurma kullanıldığı için ayrıca şeker veya şurup eklemek gerekmez. Bununla birlikte hurma da doğal şeker içerir.

Uygun koşullarda saklayın: Enerji toplarını kapalı bir kapta buzdolabında yaklaşık 4-5 gün muhafaza edebilirsiniz.

İçeriği ihtiyacınıza göre uyarlayın: Daha az tatlı bir lezzet için hurma miktarını azaltabilir, kıvamı ayarlamak için yulaf miktarını değiştirebilirsiniz.

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