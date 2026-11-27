Kış aylarında pazarlarda ve marketlerde daha sık karşılaştığımız brokoli, karnabahar, pırasa ve balkabağı gibi sebzeler, günlük beslenmene çeşitlilik katmanın lezzetli yollarını sunar. Lif, vitamin ve mineral içeriğiyle öne çıkan bu sebzeleri kullanarak hem doyurucu hem de dengeli öğünler hazırlayabilirsin.

Üstelik sağlıklı yemekler hazırlamak için uzun saatler mutfakta vakit geçirmen gerekmiyor. İşte kış sebzeleriyle kolayca hazırlayabileceğin 3 fit yemek tarifi!



1. Fırında brokoli ve karnabahar

Malzemeler:

- 1 küçük brokoli

- Yarım küçük karnabahar

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 diş sarımsak

- Karabiber

- Kimyon

- Pul biber

- Bir tutam tuz

Hazırlanışı:

Brokoli ve karnabaharı küçük parçalara ayırıp yıka. Zeytinyağı, ezilmiş sarımsak ve baharatlarla karıştır. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirerek önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişir. Sebzeler yumuşayıp hafifçe kızardığında servis edebilirsin.

Fit tarif önerisi: Bu yemeği protein açısından zenginleştirmek için yanında yoğurt veya ızgara tavuk tercih edebilirsin.

2. Zeytinyağlı pırasa yemeği

Malzemeler:

- 3 dal pırasa

- 1 havuç

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı pirinç

- Yarım limonun suyu

- 1 su bardağı sıcak su

- Bir tutam tuz

Hazırlanışı:

Pırasaları halka şeklinde doğra, havucu ince dilimle. Tencerede zeytinyağıyla havuçları birkaç dakika çevir. Ardından pırasaları ve yıkanmış pirinci ekle. Sıcak suyu ve limon suyunu ilave ederek kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 25 dakika pişir. Ilık veya soğuk servis edebilirsin.

Fit tarif önerisi: Daha doyurucu bir öğün için pırasa yemeğini yoğurt ve tam tahıllı ekmekle tamamlayabilirsin.

3. Balkabaklı nohut yemeği

Malzemeler:

- 1,5 su bardağı haşlanmış nohut

- 250 gram balkabağı

- 1 küçük soğan

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- Yarım çay kaşığı kimyon

- Karabiber

- 1,5 su bardağı sıcak su

- Bir tutam tuz

Hazırlanışı:

Soğanı küçük küçük doğrayıp zeytinyağında kavur. Salçayı ekleyerek kısa süre karıştır. Küp şeklinde doğradığın balkabaklarını, haşlanmış nohudu ve baharatları ilave et. Sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapat. Balkabakları yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişir.

Fit tarif önerisi: Nohut bitkisel protein ve lif içerir. Bu tarif, sebze ve baklagilleri aynı öğünde buluşturan doyurucu bir alternatiftir.

Kış sebzeleriyle beslenmeni çeşitlendir

Kış aylarında brokoli, karnabahar, pırasa ve balkabağı gibi mevsim sebzelerine sofranda daha fazla yer verebilirsin. Farklı pişirme yöntemleri ve malzemelerle bu sebzeleri hem lezzetli hem de dengeli öğünlere dönüştürebilirsin. Öğünlerini protein kaynakları ve tam tahıllarla destekleyerek beslenme çeşitliliğini artırabilirsin.

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