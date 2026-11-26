Televizyon izlemek, özellikle akşam saatlerinde birçok kişinin dinlenme rutininde önemli bir yer tutar. Ancak uzun süre hareketsiz oturmak, günlük fiziksel aktivitenin azalmasına neden olabilir. Televizyon karşısında egzersiz yapmak ise hem eğlendiğiniz hem de hareket ettiğiniz bir rutin oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Üstelik bunun için spor salonuna gitmeniz veya özel ekipman kullanmanız gerekmez. Bir sandalye, egzersiz matı veya yalnızca vücut ağırlığınızla uygulayabileceğiniz hareketler yeterlidir.

Televizyon izlerken yapılabilecek 7 egzersiz

Televizyon karşısında uygulayabileceğiniz egzersizleri kondisyonunuza ve hareket kapasitenize göre seçebilirsiniz. İşte evde kolayca yapabileceğiniz hareketler:

1. Oturarak diz kaldırma

Karın ve kalça çevresindeki kasları harekete geçirmek için uygulanabilir.

- Sandalyeye dik şekilde oturun.

- Ayaklarınızı yere yerleştirin.

- Bir dizinizi yavaşça göğsünüze doğru kaldırın.

- Kontrollü şekilde indirin ve diğer bacağınızla tekrarlayın.

- Her bacak için 10-12 tekrar yapın.

2. Oturarak bacak düzleştirme

Ön bacak kaslarını çalıştırmaya yardımcı olan basit bir egzersizdir.

- Sandalyeye sırtınızı destekleyerek oturun.

- Bir bacağınızı dizden yavaşça düzleştirin.

- Bacağınızı birkaç saniye bu pozisyonda tutun.

- Kontrollü şekilde başlangıç pozisyonuna dönün.

- Her bacak için 10 tekrar uygulayın.

3. Duvara şınav

Göğüs, omuz ve kol kaslarını çalıştırmak için tercih edilebilir.

- Duvara yaklaşık bir kol mesafesi uzaklıkta durun.

- Avuç içlerinizi omuz hizasında duvara yerleştirin.

- Dirseklerinizi bükerek gövdenizi duvara yaklaştırın.

- Kollarınızı kontrollü şekilde uzatarak başlangıç pozisyonuna dönün.

- 10-12 tekrar yapın.

4. Ayakta baldır yükseltme

Baldır kaslarını çalıştırmak ve ayak bileği hareketliliğini desteklemek için uygulanabilir.

- Ayaklarınızı kalça genişliğinde açın.

- Denge için sandalyeden veya duvardan destek alın.

- Topuklarınızı yavaşça yerden kaldırın.

- Parmak uçlarınız üzerinde kısa süre bekleyin.

- Topuklarınızı kontrollü şekilde indirin.

- 12-15 tekrar yapın.

5. Ayakta yana bacak açma

Kalçanın yan tarafındaki kasları çalıştırmaya yardımcı olur.

- Bir sandalyenin arkasından destek alın.

- Gövdenizi dik tutarak bir bacağınızı yana doğru açın.

- Kalçanızı ve gövdenizi çevirmemeye çalışın.

- Bacağınızı yavaşça başlangıç pozisyonuna getirin.

- Her bacak için 10-12 tekrar yapın.

6. Oturarak gövde rotasyonu

Gövde hareketliliğini destekleyen kolay bir egzersizdir.

- Sandalyeye dik şekilde oturun.

- Kollarınızı göğsünüzün üzerinde çaprazlayın.

- Kalçanızı sabit tutarak gövdenizi yavaşça sağa çevirin.

- Başlangıç pozisyonuna dönerek diğer tarafa uygulayın.

- Her iki yönde 8-10 tekrar yapın.

7. Oturarak kürek kemiği sıkıştırma

Uzun süre televizyon karşısında otururken öne düşen omuzları hareket ettirmek için uygulanabilir.

- Sandalyede dik oturun.

- Kollarınızı yanlarda rahat bırakın.

- Omuzlarınızı yukarı kaldırmadan kürek kemiklerinizi birbirine yaklaştırın.

- 3-5 saniye bekleyin.

- Kaslarınızı gevşeterek başlangıç pozisyonuna dönün.

- 10-12 tekrar yapın.

Televizyon izlerken nasıl bir egzersiz rutini oluşturulabilir?

Egzersizleri tek tek uygulayabileceğiniz gibi kısa bir rutin hâline de getirebilirsiniz. Örneğin:

- Oturarak diz kaldırma: 1 dakika

- Oturarak bacak düzleştirme: 1 dakika

- Duvara şınav: 1 dakika

- Baldır yükseltme: 1 dakika

- Ayakta yana bacak açma: 1 dakika

- Oturarak gövde rotasyonu: 1 dakika

- Kürek kemiği sıkıştırma: 1 dakika

Hareketler arasında ihtiyacınıza göre dinlenebilirsiniz. Bu rutini kondisyonunuza bağlı olarak bir veya iki tur uygulayabilirsiniz.

Televizyon izlerken egzersiz yapmanın faydaları nelerdir?

Televizyon karşısında hareket etmek, günlük fiziksel aktiviteyi artırmanın pratik yollarından biridir.

- Hareketsiz geçirilen zamanı azaltır: Uzun süre oturmak yerine belirli aralıklarla hareket etmenizi sağlar.

- Kasları aktif tutar: Basit direnç ve hareket egzersizleri farklı kas gruplarını çalıştırabilir.

- Hareket alışkanlığı kazandırır: Günlük rutine küçük egzersiz araları eklemeyi kolaylaştırır.

- Eklem hareketliliğini destekler: Kontrollü hareketler eklemlerin farklı yönlerde çalışmasına yardımcı olur.

- Denge ve koordinasyonu geliştirir: Ayakta yapılan kontrollü egzersizler denge becerilerini destekleyebilir.

Televizyon izlerken egzersiz yaparken nelere dikkat edilmeli?

Televizyon izlerken egzersiz yapmak pratik olsa da hareketlerin doğru ve kontrollü uygulanması önemlidir.

- Hareketleri yaparken televizyona odaklanmak yerine vücudunuzun pozisyonunu kontrol edin.

- Denge gerektiren egzersizlerde duvar veya sandalye desteği kullanın.

- Ani ve hızlı hareketlerden kaçının.

- Egzersiz sırasında nefesinizi tutmayın.

- Ağrıya neden olan hareketleri sürdürmeyin.

- Uzun süre aynı pozisyonda kalmak yerine düzenli aralıklarla ayağa kalkın.

- Egzersizleri kendi kondisyon seviyenize göre seçin.

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