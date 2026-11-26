Günümüzde bilgisayar başında çalışmak, uzun süre telefon kullanmak ve hareketsiz kalmak oturma alışkanlıklarını olumsuz etkileyebilir. Öne doğru eğilen baş, yuvarlanan omuzlar ve desteklenmeyen bel bölgesi zamanla kaslarda gerginlik ve rahatsızlık hissi oluşturabilir.

Yanlış oturma alışkanlıklarının etkilerini azaltmak için yalnızca oturuş pozisyonuna dikkat etmek yeterli değildir. Gün içinde düzenli hareket etmek, farklı pozisyonlara geçmek ve kasları aktif tutmak da önemlidir.

Yanlış oturma alışkanlıkları vücudu nasıl etkiler?

Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, bazı kas gruplarının sürekli gergin veya hareketsiz kalmasına neden olabilir. Özellikle masa başında çalışan kişilerde boyun, omuz, sırt ve kalça çevresinde rahatsızlık hissi görülebilir.

Yaygın oturma alışkanlıkları şunlardır:

- Başın sürekli öne doğru uzatılması

- Omuzların öne düşmesi ve sırtın yuvarlanması

- Bel boşluğunun desteklenmemesi

- Bacak bacak üstüne atarak uzun süre oturulması

- Ayakların yere tam basmaması

- Uzun süre pozisyon değiştirmeden çalışılması

Bu alışkanlıkların etkilerini azaltmak için gün içinde kısa hareket molaları vermek faydalı olabilir.

Yanlış oturma alışkanlıklarına karşı 7 etkili hareket

Aşağıdaki hareketler boyun, omuz, sırt, bel ve kalça çevresini rahatlatmaya ve hareketliliği desteklemeye yardımcı olabilir.

1. Çene geriye çekme hareketi

Hedef bölge: Boyun ve üst sırt

Öne doğru uzayan baş pozisyonunu fark etmek ve boyun çevresindeki kasları çalıştırmak için uygulanabilir.

- Dik bir pozisyonda oturun.

- Gözleriniz karşıya bakarken çenenizi hafifçe geriye çekin.

- Başınızı aşağı veya yukarı eğmemeye çalışın.

- Pozisyonu 3-5 saniye koruyun.

- Hareketi 8-10 kez tekrarlayın.

2. Kürek kemiği sıkıştırma

Hedef bölge: Üst sırt ve omuz çevresi

Omuzların öne doğru yuvarlanmasına karşı üst sırt kaslarını harekete geçirmeye yardımcı olur.

- Dik oturun ve kollarınızı yanlarda serbest bırakın.

- Omuzlarınızı yukarı kaldırmadan kürek kemiklerinizi birbirine yaklaştırın.

- Bu pozisyonu 3-5 saniye koruyun.

- Kontrollü şekilde başlangıç pozisyonuna dönün.

- 10-12 tekrar yapın.

3. Oturarak gövde rotasyonu

Hedef bölge: Sırt ve gövde

Uzun süre aynı pozisyonda kalan gövdenin hareketliliğini destekler.

- Sandalyede dik oturun ve ayaklarınızı yere yerleştirin.

- Kollarınızı göğsünüzün üzerinde çaprazlayın.

- Kalçanızı sabit tutarak gövdenizi yavaşça sağa çevirin.

- Başlangıç pozisyonuna dönün ve diğer tarafa uygulayın.

- Her iki yönde 8 tekrar yapın.

4. Oturarak göğüs açma

Hedef bölge: Göğüs ve omuz çevresi

Öne kapanan omuz pozisyonunun ardından göğüs bölgesini nazikçe esnetmeye yardımcı olabilir.

- Sandalyede dik oturun.

- Ellerinizi kalçanızın yanında veya sandalyenin kenarlarında tutun.

- Omuzlarınızı nazikçe geriye alın.

- Göğüs kafesinizi hafifçe öne ve yukarı yönlendirin.

- 10-15 saniye bekleyin ve gevşeyin.

5. Oturarak kedi-inek hareketi

Hedef bölge: Omurga ve sırt

Omurganın kontrollü şekilde öne ve geriye hareket etmesini sağlar.

- Sandalyede ayaklarınız yere basacak şekilde oturun.

- Ellerinizi dizlerinizin üzerine yerleştirin.

- Nefes alırken göğsünüzü hafifçe öne çıkarın ve sırtınızı nazikçe çukurlaştırın.

- Nefes verirken sırtınızı yuvarlayın ve çenenizi hafifçe göğsünüze yaklaştırın.

- Hareketi 8-10 kez tekrarlayın.

6. Kalça fleksör esnetmesi

Hedef bölge: Kalça önü

Uzun süre oturmak kalça önündeki kasların hareket alışkanlıklarını etkileyebilir. Bu hareket kalça çevresini esnetmeye yardımcı olur.

- Bir ayağınızı öne, diğer ayağınızı geriye alarak yarım diz çökme pozisyonuna geçin.

- Gövdenizi dik tutun.

- Kalçanızı hafifçe öne yönlendirin.

- Arka bacağınızın kalça önünde nazik bir esneme hissedin.

- Her iki tarafta 15-20 saniye bekleyin.

7. Ayakta baldır yükseltme

Hedef bölge: Baldır ve ayak bileği

Uzun süre oturduktan sonra bacakları harekete geçirmek için uygulanabilir.

- Bir sandalyenin arkasından destek alın.

- Ayaklarınızı kalça genişliğinde açın.

- Topuklarınızı yavaşça yerden kaldırın.

- Parmak uçlarınız üzerinde kısa süre bekleyin.

- Kontrollü şekilde başlangıç pozisyonuna dönün.

- 10-12 tekrar yapın.

Doğru oturma pozisyonu nasıl olmalı?

Egzersizlerin yanı sıra çalışma ortamını ve oturma düzenini de gözden geçirmek gerekir. Daha rahat bir oturuş için şu noktalara dikkat edebilirsiniz:

- Sırtınızı sandalyenin sırtlığına yaslayın.

- Bel bölgenizin desteklenmesini sağlayın.

- Ayaklarınızı yere veya ayak desteğine yerleştirin.

- Dizlerinizi yaklaşık kalça hizasında tutun.

- Ekranı göz hizanıza yakın konumlandırın.

- Omuzlarınızı rahat bırakın ve dirseklerinizi destekleyin.

- Uzun süre aynı pozisyonda kalmayın.

Unutmayın, tek bir kusursuz oturma pozisyonunda saatlerce kalmak yerine gün içinde pozisyon değiştirmek ve hareket etmek daha önemlidir.

Oturma sırasında ne sıklıkla hareket molası verilmeli?

Masa başında çalışan kişilerin yaklaşık 30-60 dakikada bir kısa hareket molası vermesi iyi bir alışkanlık olabilir. Bu molalarda ayağa kalkmak, birkaç dakika yürümek, omuzları hareket ettirmek ve hafif esneme yapmak tercih edilebilir.

Günlük hareket miktarını artırmak için telefon görüşmelerini ayakta yapmak, su almak için kısa yürüyüşler gerçekleştirmek ve mümkün olduğunda oturma pozisyonunu değiştirmek de yardımcı olabilir.

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