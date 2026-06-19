Muzlu yulaf kurabiyesi tarifi: Şekersiz ve pratik fit atıştırmalık

Muzlu yulaf kurabiyesi tarifi

Sağlıklı beslenirken tatlı isteğini bastırmak bazen zor olabilir. Muzlu yulaf kurabiyesi, ilave şeker kullanmadan hazırlanabilen, lif açısından zengin ve doyurucu bir alternatif sunar. Üstelik yapımı oldukça kolaydır.

Malzemeler



2 adet olgun muz

1,5 su bardağı yulaf ezmesi

1 çay kaşığı tarçın

1 avuç kuru üzüm veya damla bitter çikolata (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı kırılmış ceviz veya fındık (isteğe bağlı)



Yapılışı



Muzları bir kaba alıp çatal yardımıyla püre haline getirin.

Yulaf ezmesini ve tarçını ekleyerek karıştırın.

İsteğe bağlı olarak kuru üzüm, bitter çikolata veya ceviz ilave edin.

Karışımdan kaşık yardımıyla parçalar alıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin.

Kurabiyeler hafif kızardığında fırından çıkarıp soğumaya bırakın.



Neden tercih edilebilir?

Muz doğal tatlılık sağlarken, yulaf lif içeriği sayesinde daha uzun süre tok kalmaya yardımcı olabilir. Bu tarif, rafine şeker içermeyen ve pratik hazırlanabilen bir ara öğün alternatifi olarak değerlendirilebilir.



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