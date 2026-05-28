Baklava bayram sofralarının vazgeçilmez tatlılarından biridir. Ancak yoğun şerbet ve yüksek şeker içeriği bazı kişiler için ağır gelebilir. Daha hafif bir alternatif arayanlar için rafine şeker içermeyen baklava tarifleri iyi bir seçenek olabilir.

Bu tarifte tatlılık için doğal içeriklerden destek alınırken, porsiyon kontrolüyle birlikte daha dengeli bir tatlı alternatifi hazırlanabilir.

Şekersiz baklava tarifi



Malzemeler



12 adet baklavalık yufka

2 su bardağı ince çekilmiş ceviz

3 yemek kaşığı tereyağı veya sade yağ

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Şerbet için

1 su bardağı süt

8-10 adet hurma

1 çay kaşığı tarçın

Birkaç damla vanilya özütü



Yapılışı

Hurmaları sıcak suda 10 dakika bekletin ve yumuşadıktan sonra süt ile birlikte blenderdan geçirerek kıvamlı bir karışım elde edin.

Fırın kabını hafifçe yağlayın. Yufkaların arasına eritilmiş yağ sürerek kat kat yerleştirin. Orta katlara ceviz ekleyin ve kalan yufkaları aynı şekilde dizmeye devam edin.

Baklavayı dilimledikten sonra üzerine kalan yağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine hazırladığınız hurmalı sütlü karışımı kontrollü şekilde dökün. Şerbeti çekmesi için dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Daha hafif hale getirmek için öneriler



Porsiyon kontrolüne dikkat edebilirsiniz.

Yanında şekersiz çay veya sade kahve tercih edebilirsiniz.

Ceviz yerine fındık veya badem kullanabilirsiniz.

Tarçın eklemek aroma desteği sağlayabilir.

👉🏼"SOMATİK DÜZENLEME NEDİR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...