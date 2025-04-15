Fitness ve sağlıklı beslenme: Protein ve karbonhidratın rolü

🥩 Protein: Kasların Tuğlası

➤ Ne işe yarar?

Kas onarımı ve inşası

Antrenmandan sonra yıpranan kas liflerinin yenilenmesi

Kas kütlesini koruma ve artırma

Tokluk hissi sağlar (özellikle kilo kontrolü için önemli)

💡 Ne kadar alınmalı?

Aktif bireyler için:

👉 Vücut ağırlığı başına 1.6–2.2 gram/gün

(Örn: 70 kg biri için 112–154 gr protein)

🍗 Kaliteli protein kaynakları:

Hayvansal Bitkisel

Tavuk, hindi, kırmızı et Mercimek, nohut, fasulye

Yumurta Kinoa, soya, tofu

Yoğurt, süt, peynir Chia tohumu, badem, fıstık ezmesi

Balık (somon, ton, sardalya) Karabuğday, yulaf

🎯 İpucu: Antrenmandan sonra 30-60 dakika içinde protein almak, toparlanmayı hızlandırır.

🍞 Karbonhidrat: Vücudun Yakıtı

➤ Ne işe yarar?

Egzersiz sırasında enerji sağlar

Kaslardaki glikojen depolarını doldurur (özellikle direnç/kardiyo çalışmaları için şart)

Beyin fonksiyonları, odak ve dayanıklılık için gerekli

Proteinlerin "yakıt olarak kullanılmasını" önler

💡 Ne kadar alınmalı?

Orta düzey aktif biri:

👉 Vücut ağırlığı başına 3–5 gram/gün

(70 kg biri için 210–350 gr karbonhidrat)