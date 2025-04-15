Fitness ve sağlıklı beslenme: Protein ve karbonhidratın rolü

🥩 Protein: Kasların Tuğlası
➤ Ne işe yarar?
Kas onarımı ve inşası
Antrenmandan sonra yıpranan kas liflerinin yenilenmesi
Kas kütlesini koruma ve artırma
Tokluk hissi sağlar (özellikle kilo kontrolü için önemli)
💡 Ne kadar alınmalı?
Aktif bireyler için:
👉 Vücut ağırlığı başına 1.6–2.2 gram/gün
(Örn: 70 kg biri için 112–154 gr protein)
🍗 Kaliteli protein kaynakları:
Hayvansal Bitkisel
Tavuk, hindi, kırmızı et Mercimek, nohut, fasulye
Yumurta Kinoa, soya, tofu
Yoğurt, süt, peynir Chia tohumu, badem, fıstık ezmesi
Balık (somon, ton, sardalya) Karabuğday, yulaf
🎯 İpucu: Antrenmandan sonra 30-60 dakika içinde protein almak, toparlanmayı hızlandırır.
🍞 Karbonhidrat: Vücudun Yakıtı
➤ Ne işe yarar?
Egzersiz sırasında enerji sağlar
Kaslardaki glikojen depolarını doldurur (özellikle direnç/kardiyo çalışmaları için şart)
Beyin fonksiyonları, odak ve dayanıklılık için gerekli
Proteinlerin "yakıt olarak kullanılmasını" önler
💡 Ne kadar alınmalı?
Orta düzey aktif biri:
👉 Vücut ağırlığı başına 3–5 gram/gün
(70 kg biri için 210–350 gr karbonhidrat)
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