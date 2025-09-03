Sabah egzersizlerinin bedene ve zihne etkileri

Güne egzersizle başlamak, sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda ruh halini ve zihinsel performansı da olumlu yönde etkiler. Sabah yapılan hareketler metabolizmayı hızlandırır, gün boyu daha enerjik hissetmenizi sağlar ve odaklanmayı artırır.

1. Metabolizmayı hızlandırır

Sabah sporuyla vücut erken saatlerde enerji harcamaya başlar. Bu da gün boyu daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olur.

2. Ruh halini iyileştirir

Egzersiz sırasında salgılanan endorfin hormonu, mutluluk seviyenizi yükseltir. Güne pozitif bir başlangıç yapmak günün geri kalanını da olumlu etkiler.

3. Zihinsel odaklanmayı artırır

Spor, kan dolaşımını hızlandırarak beyne daha fazla oksijen gitmesini sağlar. Bu sayede dikkat ve konsantrasyonunuz güçlenir.

4. Düzenli alışkanlık kazandırır

Sabah saatleri genellikle daha sakin olduğundan, spor yapmak için en uygun zamandır. Bu alışkanlık, disiplin ve istikrarı beraberinde getirir.

5. Uyku kalitesini artırır

Sabah yapılan spor, biyolojik ritmi dengeler. Akşamları daha rahat uykuya dalmanıza yardımcı olur.

