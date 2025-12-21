Tavuk-pilav sporcu beslenmesi için uygun mu?

Fitness dünyasında en çok tartışılan öğünlerin başında antrenman sonrası tüketilen tavuk-pilav geliyor. Peki bu klasik tabak gerçekten faydalı mı, yoksa bir alışkanlıktan mı ibaret? Uzman diyetisyen Yağmur Başaran, bu soruya sporcu beslenmesi perspektifinden net yanıtlar veriyor.

Başaran, sporcu beslenmesini genel sağlıklı beslenmeden ayrı bir alan olarak değerlendirdiğini belirtiyor. Daha önce spor salonlarında aktif olarak çalıştığını ifade eden Başaran, spor yapan bireylerin yaşam tarzlarını ve beslenme alışkanlıklarını yakından gözlemlediğini söylüyor.

Karbonhidrat toparlanma sürecinde önemli

Antrenman sonrası beslenmenin temel amacının toparlanmayı desteklemek olduğunu vurgulayan Başaran, karbonhidratların bu süreçte kilit rol oynadığını belirtiyor. Pirincin yüksek glisemik indekse sahip olmasının, yani kana hızlı karışmasının, antrenman sonrası dönemde avantaj sağlayabileceğini ifade ediyor.

"Karbonhidrat bizim en önemli enerji kaynaklarımızdan biri. Pirinç bu ihtiyacı karşılayabilen bir besin. Antrenman sonrası toparlanma döneminde işimize yarayan bir karbonhidrat kaynağıdır," diyen Başaran, doğru zamanlama ve porsiyonla tüketildiğinde pilavın sporcu beslenmesinde yer alabileceğini söylüyor.

Yağ oranı düşük olmalı

Tavuk-pilav kombinasyonunun bir diğer avantajının da yağ oranının düşük olması olduğunu belirten Başaran, bu öğünün karbonhidrat ve protein ihtiyacını karşılayabildiğini ifade ediyor. Ancak burada önemli bir noktaya dikkat çekiyor: tek tip beslenme.

Sadece tavuk-pilav yeterli değil

Başaran'a göre sporcu beslenmesinde hedef sadece performansı artırmak değil, aynı zamanda sağlığı da optimal düzeyde korumak. Bu nedenle beslenmenin çeşitli ve renkli olması gerektiğini vurguluyor.

"Her farklı renkteki sebze ve meyve, farklı fitokimyasallar ve aktif bileşenler içerir. Bu bileşenler hem vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar hem de uzun vadeli sağlık için gereklidir," diyen Başaran, spor yapan bireylerin tabağını sadece tavuk ve pilavla sınırlamaması gerektiğini ifade ediyor.

Sonuç: Yenebilir ama tek başına yeterli değil

Uzman diyetisyene göre antrenman sonrası tavuk-pilav yanlış bir tercih değil, ancak tek ve sürekli bir çözüm olarak görülmemeli. Toparlanmayı destekleyen karbonhidrat ve protein sağlasa da, sağlığın korunması için beslenmenin sebze, meyve ve farklı besin gruplarıyla desteklenmesi gerekiyor.

Başaran, sporcu beslenmesinde performans kadar sürdürülebilir sağlığın da öncelik olması gerektiğinin altını çiziyor.

👉🏼"ANTRENMAN SONRASI TAVUK-PİLAV YENİR Mİ?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...