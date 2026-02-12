Diyet yaparken neden halsiz hissediyorum?

Diyet yapmaya başlandığında en sık karşılaşılan sorunlardan biri halsizliktir. Günlük enerjinin düşmesi, baş dönmesi, isteksizlik ya da odaklanma zorluğu çoğu kişinin "ben bu işi beceremiyorum" diye düşünmesine neden olur. Oysa bu durum genellikle bedenin verdiği doğal bir tepkidir.

Halsizliğin en temel nedenlerinden biri, kalori alımının ani ve aşırı şekilde azaltılmasıdır. Vücut alışık olduğu enerji miktarının altına hızla indiğinde, bunu bir tehdit olarak algılar ve enerji tasarrufu moduna geçer. Bu da yorgunluk ve güçsüzlük hissi olarak kendini gösterir.

Bir diğer önemli etken, karbonhidratların tamamen kesilmesidir. Karbonhidratlar beynin ve kasların temel enerji kaynağıdır. Yetersiz alındığında kan şekeri dalgalanır ve gün içinde ani düşüşler yaşanabilir. Bu durum, özellikle öğleden sonra belirgin bir halsizlik yaratır.

Protein, yağ, vitamin ve mineral dengesinin bozulması da diyet sırasında enerji düşüklüğüne yol açar. Demir, B vitaminleri ve magnezyum eksiklikleri; yorgunluk, kaslarda güçsüzlük ve motivasyon kaybıyla ilişkilidir. Tek tip beslenme bu riski artırır.

Ayrıca diyet dönemlerinde yeterince su içmemek de sık yapılan hatalardandır. Hafif düzeyde bile olsa sıvı kaybı, halsizlik ve baş ağrısına neden olabilir. Vücut, susuzluğu her zaman susama hissiyle göstermeyebilir.

Sağlıklı bir diyet; bedeni cezalandıran değil, destekleyen bir yapıda olmalıdır. Enerji seviyesini tamamen düşüren bir beslenme planı uzun vadede sürdürülebilir değildir. Amaç daha az yemek değil, daha dengeli ve yeterli beslenmektir.

