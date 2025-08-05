Yaz aylarında kas kaybını önlemenin 5 etkili yolu

Sıcak havalarda iştah azalması, düzensiz beslenme ve yoğun terleme kas kaybı riskini artırabilir. Ancak doğru stratejilerle yaz aylarında da kas kütleni koruyabilir ve formunu sürdürebilirsin. İşte kas kaybını önlemenin 5 etkili yolu:

1. Yeterli Protein Tüket

Günlük beslenmende her öğünde kaliteli protein kaynaklarına (yumurta, yoğurt, balık, tavuk, baklagiller) yer vererek kas onarımını destekle.

2. Düzenli ve Hafif Ağırlık Çalışmaları Yap

Ağır antrenmanlar yerine hafif ağırlıklarla düzenli egzersiz yapmak kasların aktif kalmasına yardımcı olur.

3. Elektrolit ve Sıvı Dengesine Dikkat Et

Terle kaybolan mineralleri yerine koymak için bol su, maden suyu ve ayran tüket. Bu, kas fonksiyonlarını korur.

4. Uyku Düzenini Koru

Kas onarımı uyku sırasında gerçekleşir. Her gün yeterli ve kaliteli uyku uyumak kas sağlığı için kritik öneme sahiptir.

5. Egzersiz Sonrası Doğru Beslen

Antrenman sonrası protein ve karbonhidrat içeren hafif bir öğün tüketerek kasların toparlanma sürecini hızlandır.

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