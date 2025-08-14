Günlük yoğunluk içerisinde egzersize zaman ayırmak zor olabilir. Ancak kısa süreli, etkili egzersizler ile sağlığınızı desteklemek ve enerjinizi artırmak mümkündür. İşte yoğun programlar için 10 dakikalık hızlı egzersiz rutinleri:

1. Toplam Vücut Isınma (2 Dakika)

Isınma, sakatlanmaları önlemek ve vücudunuzu egzersize hazırlamak için önemlidir.

Hafif Kardiyo: 1 dakika boyunca yerinde koşu veya hafif zıplama hareketleri yapın.

Dinamik Germe: 1 dakika boyunca kol ve bacak sallama hareketleriyle kaslarınızı ısıtın.

2. Kuvvet ve Kardiyo Dengelemesi (6 Dakika)

Bu bölümdeki egzersizler, hem güç hem de kardiyovasküler dayanıklılığı artırmayı hedefler.

1. Dakika: Squat Jumps (30 saniye)

Ayaklarınız omuz genişliğinde açık, aşağı çömelin ve yukarı zıplayarak başlangıç pozisyonuna dönün.

2. Dakika: Push-ups (30 saniye)

Yerde klasik şınav pozisyonunu alın ve kollarınızı bükerek göğsünüzü yere yaklaştırın, ardından başlangıç pozisyonuna dönün.

3. Dakika: Burpees (30 saniye)

Ayakta başlayın, yere çömelin, ayaklarınızı geriye gönderin (şınav pozisyonu), geri çekin ve ayağa kalkarak zıplayın.

4. Dakika: Mountain Climbers (30 saniye)

Şınav pozisyonunda dururken, dizlerinizi sırayla göğsünüze doğru çekin.

5. Dakika: Lunges (30 saniye her bacak)

Bir adım öne atın, her iki bacağınızı 90 derece bükün ve başlangıç pozisyonuna dönün.

6. Dakika: Plank (30 saniye)

Dirsekleriniz ve ayak parmaklarınız üzerinde durarak vücudunuzu düz bir çizgide tutun.

3. Soğuma ve Esneme (2 Dakika)

Egzersiz sonrası soğuma, kaslarınızın rahatlamasına yardımcı olur.

Yavaş Tempolu Yürüyüş (1 Dakika)

Yavaşça yerinizde yürüyerek kalp atış hızınızı düşürün.

Esneme Hareketleri (1 Dakika)

Kollarınızı, bacaklarınızı ve sırtınızı nazikçe gererek kaslarınızı esnetin.

