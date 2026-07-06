Antrenman günlüğü tutmak performansı nasıl etkiler?

Düzenli egzersiz yapan kişilerin en sık yaptığı hatalardan biri gelişimlerini kayıt altına almamaktır. Oysa hangi ağırlıklarla çalıştığınızı, kaç tekrar yaptığınızı veya antrenman sonrası nasıl hissettiğinizi not almak uzun vadede büyük avantaj sağlar.

Antrenman günlüğü sayesinde performansınızı objektif şekilde takip edebilirsiniz. Aynı egzersizde kullandığınız ağırlığın arttığını görmek motivasyonu yükseltirken, ilerlemenin durduğu dönemleri de daha kolay fark etmenizi sağlar.

Bunun yanında günlük tutmak antrenman planlamasını kolaylaştırır. Hangi programın size daha iyi geldiğini, hangi günlerde daha verimli çalıştığınızı veya dinlenmeye ihtiyaç duyduğunuzu analiz edebilirsiniz.

Antrenman günlüğü dijital uygulamalarla tutulabileceği gibi basit bir defter kullanılarak da hazırlanabilir. Önemli olan düzenli kayıt oluşturmaktır.

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