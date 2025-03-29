Bayramda sağlıklı beslenme önerileri✅

Porsiyonları kontrol edin: Bayramda genellikle fazla yemek yenir, ancak porsiyon kontrolü yapmak önemli. Yavaş yavaş yiyin ve doygunluk hissi geldiğinde durun.

Şerbetli tatlılar yerine hafif tatlılar tercih edin: Baklava, künefe gibi ağır tatlılar yerine, sütlü tatlılar veya meyve tatlıları tercih edebilirsiniz. Özellikle dondurmalı meyve tatlıları hafif bir alternatiftir.

Öğün atlamayın: Bayramda sabah kahvaltılarını atlamak yerine, dengeli bir kahvaltı yaparak güne başlayın. Yüksek protein içeren, düşük kalorili besinler (yumurta, lor peyniri, sebzeler) tercih edin.

Sebze ve meyve tüketimini artırın: Bayramda sofrada genellikle etli yemekler fazla olur, fakat sebzeler de en az onlar kadar önemlidir. Salatalar, zeytinyağlı sebze yemekleri ve taze meyveler tüketmeye özen gösterin.

Yağlı ve kızarmış yiyeceklerden kaçının: Kızartmalar yerine fırınlanmış veya ızgara yemekleri tercih edin. Yemeklerinizi mümkünse zeytinyağı ile pişirin.

Bol su için: Bayramda şerbetli içecekler yerine su içmeye özen gösterin. Çay ve kahve de çok tüketilmemeli çünkü bunlar vücudu susuz bırakabilir.

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