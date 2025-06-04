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Kronik stresin bedenimize etkileri: Beyinden bağışıklığa

Modern yaşamın görünmez ama güçlü bir düşmanı var: Kronik stres. Birkaç gün süren gerginlikten bahsetmiyoruz. Aylar, hatta yıllar süren sürekli bir “hazır ol” halinden söz ediyoruz. Bu durumun bedelini sadece ruhsal değil, fiziksel sağlığımızla da ödüyoruz.

Haberler Haberleri 04 Haziran 2025 14:22 Güncellenme: 04 Haziran 2025 Çarşamba 14:22
Kronik stresin bedenimize etkileri: Beyinden bağışıklığa

🧠 1. Beyin: Sisli Düşünceler ve Hafıza Kaybı
Kronik stres, beynin hipokampus bölgesini etkileyerek hafıza ve öğrenme süreçlerini zayıflatır.
Aynı zamanda prefrontal kortekse zarar vererek karar verme becerimizi, odaklanmamızı ve duygusal dengeyi bozar.

📌 Belirti: Unutkanlık, kararsızlık, kolay sinirlenme

❤️ 2. Kalp ve Damar Sistemi: Sessiz Tehlike
Uzun süreli stres, kan basıncını ve kalp atış hızını yükselterek hipertansiyon, kalp krizi ve inme riskini artırır.
Kortizol seviyesinin yüksek kalması, kalbin sürekli alarmda kalmasına yol açar.

📌 Belirti: Çarpıntı, göğüs sıkışması, ani tansiyon değişimleri

🍽️ 3. Sindirim Sistemi: Bağırsaklar İkinci Beyindir
Stres bağırsak florasını bozarak şişkinlik, kabızlık, ishal ve İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) gibi sorunlara yol açabilir.
Ayrıca, stres anında iştahı azaltır veya artırır: Yani ya aç kalırsın, ya da duygusal yeme krizine girersin.

📌 Belirti: Sindirim sorunları, mide ekşimesi, tatlı krizleri

🛡️ 4. Bağışıklık Sistemi: Savunma Zayıflar
Kronik stres, bağışıklık sistemini baskılayarak vücudu enfeksiyonlara, virüslere ve hastalıklara açık hale getirir.
Uzun sürede vücut iltihap üretmeye başlar, bu da otoimmün hastalıklara zemin hazırlar.

📌 Belirti: Sık hastalanma, geç iyileşme, sürekli yorgunluk

😴 5. Uyku Düzeni: Kalitesiz Dinlenme
Stres, melatonin üretimini etkileyerek uykuya dalmayı zorlaştırır. Bu da vücudun gece boyunca iyileşmesini engeller.
Uykusuzluk = daha çok stres = daha az enerji = kısır döngü.

📌 Belirti: Uykusuzluk, sık uyanma, sabah yorgun kalkma

🧘‍♀️ Ne Yapabilirim?
Kronik stresi tamamen ortadan kaldırmak zor olabilir ama onunla daha sağlıklı baş etmek mümkün:

🧘 Nefes egzersizleri ve meditasyon

🌿 Doğa yürüyüşleri (Shinrin-yoku etkisi!)

🏃‍♂️ Düzenli egzersiz

🍵 Bitki çayları ve anti-inflamatuar beslenme

🕰️ Dijital detoks ve molalar

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