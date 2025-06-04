Kronik stresin bedenimize etkileri: Beyinden bağışıklığa

🧠 1. Beyin: Sisli Düşünceler ve Hafıza Kaybı

Kronik stres, beynin hipokampus bölgesini etkileyerek hafıza ve öğrenme süreçlerini zayıflatır.

Aynı zamanda prefrontal kortekse zarar vererek karar verme becerimizi, odaklanmamızı ve duygusal dengeyi bozar.

📌 Belirti: Unutkanlık, kararsızlık, kolay sinirlenme

❤️ 2. Kalp ve Damar Sistemi: Sessiz Tehlike

Uzun süreli stres, kan basıncını ve kalp atış hızını yükselterek hipertansiyon, kalp krizi ve inme riskini artırır.

Kortizol seviyesinin yüksek kalması, kalbin sürekli alarmda kalmasına yol açar.

📌 Belirti: Çarpıntı, göğüs sıkışması, ani tansiyon değişimleri

🍽️ 3. Sindirim Sistemi: Bağırsaklar İkinci Beyindir

Stres bağırsak florasını bozarak şişkinlik, kabızlık, ishal ve İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) gibi sorunlara yol açabilir.

Ayrıca, stres anında iştahı azaltır veya artırır: Yani ya aç kalırsın, ya da duygusal yeme krizine girersin.

📌 Belirti: Sindirim sorunları, mide ekşimesi, tatlı krizleri

🛡️ 4. Bağışıklık Sistemi: Savunma Zayıflar

Kronik stres, bağışıklık sistemini baskılayarak vücudu enfeksiyonlara, virüslere ve hastalıklara açık hale getirir.

Uzun sürede vücut iltihap üretmeye başlar, bu da otoimmün hastalıklara zemin hazırlar.

📌 Belirti: Sık hastalanma, geç iyileşme, sürekli yorgunluk

😴 5. Uyku Düzeni: Kalitesiz Dinlenme

Stres, melatonin üretimini etkileyerek uykuya dalmayı zorlaştırır. Bu da vücudun gece boyunca iyileşmesini engeller.

Uykusuzluk = daha çok stres = daha az enerji = kısır döngü.

📌 Belirti: Uykusuzluk, sık uyanma, sabah yorgun kalkma

🧘‍♀️ Ne Yapabilirim?

Kronik stresi tamamen ortadan kaldırmak zor olabilir ama onunla daha sağlıklı baş etmek mümkün:

🧘 Nefes egzersizleri ve meditasyon

🌿 Doğa yürüyüşleri (Shinrin-yoku etkisi!)

🏃‍♂️ Düzenli egzersiz

🍵 Bitki çayları ve anti-inflamatuar beslenme

🕰️ Dijital detoks ve molalar

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