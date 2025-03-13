Oruç tutarken görülen baş ağrılarının sebepleri

Su Kaybı (Dehidrasyon)

Oruç tutarken su tüketimi sınırlıdır ve bu da vücudun susuz kalmasına yol açabilir. Yetersiz su alımı, baş ağrısının en yaygın sebeplerindendir. Su kaybı, beyin hücrelerinde dehidrasyona yol açarak baş ağrısına neden olabilir.

Kan Şekeri Düşüşü

Sahurda yeterli ve dengeli beslenmeme durumu, kan şekerinin düşük olmasına yol açabilir. Kan şekeri seviyesinin düşmesi, migren ve baş ağrısı gibi sorunlara sebep olabilir.

Yetersiz Uyku

Ramazan ayında, sahur ve iftar zamanlamaları nedeniyle uyku düzeni bozulabilir. Yetersiz ve düzensiz uyku, baş ağrılarının sıkça görülmesine neden olabilir.

Kahve ve Kafein Tüketiminin Azalması

Kahve, çay ve diğer kafeinli içecekler alışkanlık haline gelmişse, oruç sırasında bu maddelerin eksikliği baş ağrısına yol açabilir. Kafein eksikliği, baş ağrılarını tetikleyebilir, çünkü vücut buna alışkındır.

Hızlı Yeme ve Ağırlık

İftar sırasında çok hızlı yemek yemek, mideyi aşırı yükler ve sindirim sürecini zorlar. Bu da vücuda stres yaratıp baş ağrısına neden olabilir. Ayrıca ağır ve yağlı yiyecekler de baş ağrılarını artırabilir.

Açlık ve Halsizlik

Oruç sırasında açlık hissi ve halsizlik, vücudu olumsuz yönde etkileyebilir. Uzun süreli açlık, vücutta çeşitli kimyasal değişikliklere yol açarak baş ağrısına neden olabilir.

👉🏼 SPOR ÖNCESİ KAHVE TÜKETMEK DOĞRU MU VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...