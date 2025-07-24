Ruh halini anında değiştiren 5 dakikalık mini egzersizler

Günün ortasında motivasyonun düştü mü? Kendini gergin, yorgun veya isteksiz mi hissediyorsun? İyi haber: Vücudunu sadece 5 dakikalık basit hareketlerle harekete geçirmek, ruh halini anında iyileştirebilir. İşte günün her anında yapabileceğin mini egzersiz önerileri:

1. Derin nefes + kol açma (1 dakika)

Ayakta dur, kollarını yavaşça yukarı kaldırırken derin nefes al. Kollarını aşağı indirirken nefesi ver. Bu hareket sinir sistemini sakinleştirir ve omuz gerginliğini azaltır.

2. Dinamik esneme (1 dakika)

Boyun, omuz ve bel bölgene hafif esnetmeler yap. Dairesel hareketler kan akışını hızlandırarak vücudu canlandırır.

3. Hızlı adım yürüyüş (2 dakika)

Bulunduğun yerde tempolu yürüyüş yap veya dizlerini hafif yukarı çekerek yürüyüşü yoğunlaştır. Nabzını hafifçe yükselterek endorfin salgısını tetikler.

4. Squat + kolları yukarı kaldırma (30 saniye)

Squat pozisyonunda hafif çömelip kalkarken kollarını yukarı doğru kaldır. Hem alt vücut kaslarını aktive eder hem de omuzları açar.

5. Sallanma hareketi ile gevşeme (30 saniye)

Ayakta hafifçe öne-arkaya veya sağa-sola sallan. Bu basit hareket beden farkındalığını artırır ve zihni rahatlatır.

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