Yaz akşamlarında derin uykuya inmenin yolları

Yaz geceleri kulağa huzurlu gelir: serin esintiler, hafif pijamalar, açık camdan gelen kuş sesleri… Ama gerçek öyle mi? Pek çok kişi yaz aylarında uykuya dalmakta zorlanıyor, geceleri sık uyanıyor veya sabah yorgun kalkıyor.

Sıcaklık, geç saatlere kadar süren sosyal aktiviteler, geç yatmalar ve ekran ışığı gibi faktörler vücudun biyolojik saatini bozuyor. Oysa kaliteli uyku, yaz enerjisinin sürdürülebilir olması için en büyük destekçin.

İşte yaz aylarında uyku kaliteni artıracak, kolayca uykuya geçmeni sağlayacak doğal öneriler:

🌙 1. Akşamları vücut sıcaklığını düşür

Geceleri serin bir duş almak, ayaklara soğuk su uygulamak veya serinletici spreyler kullanmak vücut ısısını düşürerek uykuya geçişi kolaylaştırır.

💡 2. Ortamı karart, ışığı düzenle

Yazın geç kararan hava ve sokak ışıkları uykuyu geciktirir. Kalın perdeler, düşük sarı ışıklar ve ekran kullanımını sınırlamak melatonin hormonunun salgılanmasına yardımcı olur.

🍵 3. Bitkisel destek al

Ihlamur, melisa, papatya ya da lavanta çayı gibi bitkisel çaylar gevşetici etki sağlar. Uykuya geçmeden 1 saat önce içilen bir fincan sıcak bitki çayı zihni yavaşlatır.

🚶‍♀️ 4. Hafif bir akşam yürüyüşü yap

Yemekten sonra yapılan 20 dakikalık hafif tempolu yürüyüş sindirimi kolaylaştırır, günün enerjisini dengeler ve zihinsel olarak günün sonlandığı sinyalini verir.

🧘‍♂️ 5. Nefes egzersizi ya da beden taraması dene

Yatağa uzandığında burundan 4 saniyede nefes al, 4 saniyede tut, 6 saniyede ver. Bu basit ritim parasempatik sinir sistemini aktive ederek uykuya geçişi kolaylaştırır.

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