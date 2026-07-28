Kardiyo yaparken eklem dostu hareketler nasıl seçilir?

Kardiyo antrenmanları kalp ve dolaşım sistemi sağlığını destekleyen etkili egzersizler arasında yer alır. Ancak yanlış hareket seçimi veya kontrolsüz uygulamalar, özellikle diz, kalça ve ayak bileği gibi yük taşıyan eklemlerde gereksiz zorlanmalara neden olabilir. Bu nedenle kardiyo programı oluştururken hem hedeflerinize hem de fiziksel durumunuza uygun, eklem dostu hareketleri tercih etmek önemlidir.

Düşük etkili egzersizlere öncelik verin

Düşük etkili (low impact) kardiyo hareketleri, en az bir ayağın sürekli zeminde kalmasını sağlayarak eklemlere binen darbeyi azaltır. Bu tür egzersizler hem yeni başlayanlar hem de eklem hassasiyeti yaşayan kişiler için uygun bir seçenek olabilir.

Örnek hareketler:

Tempolu yürüyüş

Yerinde yürüyüş

Step touch

Diz çekme hareketi

Düşük etkili mountain climber

Gölge boksu

Sabit bisiklet

Eliptik bisiklet

Hareket kalitesini hızın önünde tutun

Kardiyo yaparken yalnızca tempoyu artırmaya odaklanmak yerine hareketleri doğru teknikle uygulamak daha önemlidir. Kontrollü hareket etmek, eklemlerin doğal hizasını korumaya yardımcı olur ve sakatlık riskini azaltabilir.

Zemin seçimine dikkat edin

Egzersizin yapıldığı zemin de eklem sağlığını etkileyebilir. Sert beton yerine spor matı, ahşap zemin veya darbe emici spor alanlarında egzersiz yapmak eklemlere binen yükü azaltmaya katkı sağlayabilir.

Ayakkabı seçimini ihmal etmeyin

Kardiyo sırasında kullanılan spor ayakkabısı, ayağa yeterli destek sunmalı ve darbeyi emebilecek özellikte olmalıdır. Yıpranmış veya uygun olmayan ayakkabılar, ayak bileği ve diz eklemlerine fazladan yük bindirebilir.

Ağrı oluşturan hareketlerden kaçının

Egzersiz sırasında keskin veya sürekli ağrı hissediliyorsa hareketi zorlayarak sürdürmek doğru değildir. Ağrıya neden olan hareket yerine benzer fayda sağlayan daha düşük etkili alternatifler tercih edilmelidir.

Isınma ve soğuma egzersizlerini atlamayın

Antrenman öncesinde yapılan ısınma çalışmaları kasları ve eklemleri egzersize hazırlar. Antrenman sonrasında uygulanan hafif tempo ve esneme hareketleri ise toparlanmayı destekleyebilir ve hareket açıklığının korunmasına yardımcı olabilir.

Kademeli ilerleme sağlayın

Antrenman süresini ve yoğunluğunu bir anda artırmak yerine vücudun uyum sağlamasına fırsat vermek önemlidir. Süre, tempo ve egzersiz zorluğu kademeli olarak artırıldığında hem performans gelişimi desteklenebilir hem de aşırı yüklenme riski azaltılabilir.

👉🏼"DAHA İYİ BİR DURUŞ İÇİN 3 ALIŞKANLIK" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...